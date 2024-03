Siglato un accordo con la Prof.ssa Piana per una ricerca sui Micro Stati in Europa

Il Segretario di Stato per l’Istruzione e la Cultura Andrea Belluzzi ha siglato il rinnovo dell’incarico alla Prof.ssa Daniela Piana, docente universitario di grande esperienza, per la realizzazione di un progetto di ricerca comparata sugli ordinamenti dei micro-Stati all’interno del processo d’integrazione europea. La Prof.ssa Piana realizzerà per la Repubblica di San Marino uno studio comparato degli ordinamenti dei micro-Stati europei, con possibili spunti di riflessione per la realtà sammarinese. Gli esiti della ricerca saranno oggetto di un Convegno.

