Significativo è il contributo della Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) per contrastare la povertà relativa a San Marino

Significativo è il contributo della Società Unione Mutuo Soccorso (SUMS) per contrastare la povertà relativa a San Marino.

Durante gli undici mesi del 2020 il lavoro del Fondo di Solidarietà SUMS è stato silenzioso, ma costante ed incisivo per fronteggiare la povertà relativa a San Marino. Donne e uomini disoccupati, lavoratori e pensionati con redditi bassi che non arrivano a fine mese e non riescono a pagare le utenze, gli affitti, le assicurazioni, i bolli delle auto, le rette per le mense scolastiche, le cure dentistiche e quanto serve per una vita, appena dignitosa: questa è la fotografia dei nuovi poveri a San Marino. Numerose famiglie si rivolgono alla Caritas per i viveri, il vestiario, le spese delle utenze. Altri ricevono il sussidio COVID-19. Da considerare inoltre che a San Marino è ancora attivo il sistema del welfare, nel senso che la sanità e la formazione scolastica sono ancora gratuiti per i residenti. In questi difficili mesi di emergenza sanitaria ed economica, il Fondo di Solidarietà SUMS ha già accolto 64 richieste di aiuto ed ha erogato complessivamente più di € 69.000. Nel rispetto dei criteri di non elargizione del contante ai richiedenti, il Fondo ha pagato le bollette delle utenze, i canoni d’affitto, le assicurazioni, i bolli auto, le spese mediche, le rette per le mense ed iscrizioni scolastiche ed ha erogato buoni spesa, spendibili nei 5 principali supermercati e buoni benzina. La stessa SUMS ha erogato buoni spesa alla Caritas per un ammontare di € 28.000, affinché ai pacchi viveri distribuiti, fossero allegati, buoni per l’acquisto di cibi freschi. Nel 2020 l’impegno finanziario per la SUMS è stato particolarmente oneroso; infatti l’entità complessiva degli aiuti, finora sostenuti, è stato l’importo più elevato, finora erogato nell’arco dei 6 anni di operatività del Fondo di Solidarietà. All’emergenza sanitaria COVID-19 la SUMS ha partecipato, raccogliendo e destinando all’Istituto Sicurezza Sociale (ISS) la cifra di oltre 237.000 euro, comprensiva del contributo diretto dello stesso sodalizio, pari a € 30.000. Molto significative sono le contribuzioni che i soci, i cittadini e le organizzazioni potrebbero devolvere a favore del Fondo di Solidarietà SUMS durante le festività natalizie, in analogia a quanto verificatosi nel recente passato. La solidarietà ci rende consapevole di avere, come comunità sammarinese, un comune destino.

c.s. Il Fondo di solidarietà SUMS

I più letti della settimana: