SILVIA GRIBAUDI al Teatro Titano con Suspended Chorus, venerdì 20 marzo

Venerdì 20 marzo alle ore 21.00 il Teatro Titano ospita Suspended Chorus, il nuovo lavoro della coreografa e performer Silvia Gribaudi, una delle artiste più originali della scena coreografica contemporanea. Prodotto da Associazione Culturale Zebra e co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Suspended Chorus nasce dal bisogno dell’artista di rinnovare il dialogo con il pubblico e di interrogarsi sul modo in cui guardiamo il corpo dell’altro. In scena, Gribaudi mette in gioco sé stessa e, tracciando una narrazione attraverso immagini e movimento, esplora i desideri che muovono i nostri corpi e i giudizi in cui spesso li ingabbiamo. Lo spettacolo decostruisce i canoni di bellezza, mette in luce la mortalità del corpo e celebra la forza del collettivo, in cui ciascuno è essenziale. Il pubblico si trasforma in un “coro sospeso” in dialogo con la performance: gli spettatori e le spettatrici sono infatti chiamati a partecipare attivamente, dando voce ai movimenti dell’artista e sperimentando il teatro come spazio di co-abitazione tra chi performa e chi assiste. L’assolo diventa così un’esperienza collettiva, capace di rivelare la vitalità e il flusso dinamico che attraversano ogni trasformazione legata al tempo. Il progetto nasce dallo studio delle pioniere della danza moderna – tra cui Isadora Duncan, Anna Pavlova e Pina Bausch – artiste che hanno rivoluzionato il linguaggio coreografico aprendo nuovi spazi di libertà. Silvia Gribaudi è coreografa e performer attiva sulla scena internazionale. Dal 2004 sviluppa una ricerca artistica che mette al centro il rapporto tra corpo, comicità e relazione con lo spettatore. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano il Premio Danza&Danza 2019 come miglior produzione italiana per GRACES (spettacolo presentato anche sul nostro palco nel 2020) e il Premio Hystrio Corpo a Corpo 2021. L’evento si inserisce nell’ambito di E’ BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea; un progetto sostenuto da ATER Fondazione insieme a 15 soggetti aderenti, con l’obiettivo di costituire una rete di teatri, festival, associazioni di spettacolo e centri di residenza per la valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea e per promuovere la formazione del pubblico. È possibile consultare tariffe, riduzioni e acquistare i biglietti sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure presso la biglietteria del Teatro Titano, a partire da quattro ore prima dello spettacolo.

c.s. San Marino Teatro







