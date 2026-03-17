SILVIA GRIBAUDI al Teatro Titano con Suspended Chorus, venerdì 20 marzo

SILVIA GRIBAUDI al Teatro Titano con Suspended Chorus, venerdì 20 marzo.

Venerdì 20 marzo alle ore 21.00 il Teatro Titano ospita Suspended Chorus, il nuovo lavoro della coreografa e performer Silvia Gribaudi, una delle artiste più originali della scena coreografica contemporanea. Prodotto da Associazione Culturale Zebra e co-prodotto dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, Suspended Chorus nasce dal bisogno dell’artista di rinnovare il dialogo con il pubblico e di interrogarsi sul modo in cui guardiamo il corpo dell’altro. In scena, Gribaudi mette in gioco sé stessa e, tracciando una narrazione attraverso immagini e movimento, esplora i desideri che muovono i nostri corpi e i giudizi in cui spesso li ingabbiamo. Lo spettacolo decostruisce i canoni di bellezza, mette in luce la mortalità del corpo e celebra la forza del collettivo, in cui ciascuno è essenziale. Il pubblico si trasforma in un “coro sospeso” in dialogo con la performance: gli spettatori e le spettatrici sono infatti chiamati a partecipare attivamente, dando voce ai movimenti dell’artista e sperimentando il teatro come spazio di co-abitazione tra chi performa e chi assiste. L’assolo diventa così un’esperienza collettiva, capace di rivelare la vitalità e il flusso dinamico che attraversano ogni trasformazione legata al tempo. Il progetto nasce dallo studio delle pioniere della danza moderna – tra cui Isadora Duncan, Anna Pavlova e Pina Bausch – artiste che hanno rivoluzionato il linguaggio coreografico aprendo nuovi spazi di libertà. Silvia Gribaudi è coreografa e performer attiva sulla scena internazionale. Dal 2004 sviluppa una ricerca artistica che mette al centro il rapporto tra corpo, comicità e relazione con lo spettatore. Tra i numerosi riconoscimenti ricevuti figurano il Premio Danza&Danza 2019 come miglior produzione italiana per GRACES (spettacolo presentato anche sul nostro palco nel 2020) e il Premio Hystrio Corpo a Corpo 2021. L’evento si inserisce nell’ambito di E’ BAL – Palcoscenici per la danza contemporanea; un progetto sostenuto da ATER Fondazione insieme a 15 soggetti aderenti, con l’obiettivo di costituire una rete di teatri, festival, associazioni di spettacolo e centri di residenza per la valorizzazione e la diffusione della danza contemporanea e per promuovere la formazione del pubblico. È possibile consultare tariffe, riduzioni e acquistare i biglietti sul sito www.sanmarinoteatro.sm oppure presso la biglietteria del Teatro Titano, a partire da quattro ore prima dello spettacolo.

c.s. San Marino Teatro

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: