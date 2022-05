Silvia Ronchey protagonista del quarto appuntamento di DOVE NASCONO LE STORIE. Brevi interviste sull'immaginario femminile

Giovedì 12 maggio, torna con il suo quarto appuntamento DOVE NASCONO LE STORIE. Brevi interviste sull’immaginario femminile. La storica, saggista e filologa Silvia Ronchey risponderà alle domande di Caterina Soffici, che con Giulia Cogoli ha ideato la miniserie di video-interviste al femminile per approfondire il tema del festival Dialoghi di Pistoia: come e perché l’essere umano ha bisogno di raccontare e raccontarsi. La narrazione fa da sempre parte della vita di Silvia Ronchey: scrittrice e docente di Civiltà bizantina all'Università di Siena, si racconta su quanto la cultura abbia influenzato il suo percorso creativo, interrogandosi se esista o meno uno storytelling al femminile. Autrice e conduttrice di programmi televisivi per la Rai, tra cui L'altra edicola (RaiDue, 1994-1999) e Fino alla fine del mondo (RaiDue, 1999), ha realizzato interviste a grandi personaggi del mondo della cultura quali Claude Lévi-Strauss, James Hillman, Ernst Jünger, Jean-Pierre Vernant, Elémire Zolla. Tra i suoi numerosi libri ricordiamo Ipazia: la vera storia (Rizzoli 2011), il saggio L'aristocrazia bizantina (Palermo 1999, seconda ed.), scritto in collaborazione con il bizantinista Alexander Kazhdan, Il guscio della tartaruga (Nottetempo 2009), La vita bizantina del Buddha (Einaudi 2012) e La cattedrale sommersa (Rizzoli 2017).

c.s. Dialoghi di Pistoia

