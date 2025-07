Simbolo di un'amicizia che valica l'oceano: la balestra sammarinese brilla a Detroit

Nel pomeriggio odierno, presso Palazzo Mercuri, ha avuto luogo l'attesa cerimonia di consegna della balestra, un esemplare del 1956, che sarà custodita dalla vibrante comunità sammarinese di Detroit. Un momento di profondo valore simbolico, che ha saputo incarnare la forza ininterrotta dell'amicizia e il legame storico tra la Repubblica del Titano e i suoi concittadini sparsi per il mondo. L'evento ha sigillato un ponte culturale, riaffermando l'identità e le radici comuni che, pur a distanza, continuano a prosperare. L'iniziativa ha preso forma a seguito di una specifica richiesta avanzata dalla Console di Detroit, la Signora Vicenzina Toccaceli, durante la sua visita istituzionale dello scorso febbraio. I Segretari di Stato Rossano Fabbri (Industria e Sport) e Alessandro Bevitori (Lavoro) hanno colto prontamente il significato di tale gesto, avviando con celerità i contatti con la Federazione Balestrieri Sammarinesi per concretizzare questo omaggio. La balestra, manufatto intriso di storia e maestria artigiana, assumerà un significato ancor più speciale: la sua esposizione è infatti prevista in concomitanza con il 50° anniversario del Club sammarinese di Detroit, che verrà celebrato il 3 settembre 2026. Sarà un tangibile emblema della tradizione, della resilienza e dell'identità condivisa, un faro che richiamerà il senso di appartenenza per le generazioni presenti e future. La conferenza stampa di questo pomeriggio ha visto la partecipazione di figure istituzionali e rappresentanti della comunità: 

Il Segretario di Stato all'Industria e lo Sport, Rossano Fabbri: "Questo dono consolida un'unione che è anche un motore per future sinergie." 

Il Segretario di Stato al Lavoro, Alessandro Bevitori: "Ogni legame con i nostri concittadini nel mondo è un investimento nel futuro della Repubblica."  Enzo Semprini, della Federazione Balestrieri: "La balestra è il cuore pulsante della nostra tradizione: vederla oltreoceano ci riempie di orgoglio."

Il collaboratore del Dipartimento Esteri, Roberto Moretti: "Preservare la nostra eredità culturale è fondamentale per definire chi siamo, ovunque."  Il Signor Enzo Calzolari, membro del Club di Detroit: "Siamo onorati di accogliere un pezzo della nostra terra, un ricordo concreto delle nostre radici." Presente altresì una delegazione di 8 giovani provenienti dalla comunità di Detroit, attualmente a San Marino per il soggiorno culturale: "Sentire la storia di San Marino in questo modo, ci connette ancora di più", il commento entusiasta dei ragazzi. L'evento odierno testimonia l'impegno costante delle istituzioni sammarinesi nel tessere e mantenere viva la fitta rete di rapporti con le comunità all'estero. Un'azione concreta che, attraverso la valorizzazione della tradizione e la promozione della cultura di San Marino, rafforza la presenza della Repubblica in un contesto internazionale sempre più interconnesso. Si tratta dell'affermazione di un patrimonio identitario che si perpetua e si rinnova attraverso il dialogo e la condivisione. Segreteria di Stato per l’Industria e lo Sport Segreteria di Stato per il Lavoro.

c.s. congiunto SdS Industria e lo Sport, SdS Lavoro

