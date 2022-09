Simona Viola ieri con Andrea Gnassi e i cittadini dell'entroterra riminese: lavoreremo a 4 mani per il territorio

Simona Viola ieri con Andrea Gnassi e i cittadini dell'entroterra riminese: lavoreremo a 4 mani per il territorio.

Una bella serata di confronto ieri con i residenti dell'entroterra di Rimini allo storico ristorante Mulazzani. Accanto al sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e al candidato alla camera Andrea Gnassi, Simona Viola, candidata all'uninominale al Senato per la coalizione di centrosinistra/+Europa, si è presentata ai cittadini e ha ascoltato le loro istanze. Avvocato amministrativista che si occupa prevalentemente di diritto ambientale e dell’energia, specialmente di fonti rinnovabili, Viola ha sottolineato come "occuparsi di diritto delle pubbliche amministrazioni sarà una carta vincente per lavorare a quattro mani con l’ex sindaco Gnassi: lui alla Camera e io al Senato, potremo lavorare con efficienza sui dossier romagnoli". "Mi porto dentro delle competenze tecniche - ha proseguito -: il diritto amministrativo aiuta a capire come raccogliere i fondi del Pnrr, seguire i dossier tecnici, veicolare da un'amministrazione a un'altra e creare una relazione positiva tra lo Stato e il territorio. I soldi arriveranno: bisognerà veicolarli nel modo giusto e sapere costruire e gestire progetti che abbiano le loro ricadute positive sul territorio". "Questa terra è strepitosa - ha evidenziato -: posso portarle un valore aggiunto in termini di competenza che spero di poter spendere con Andrea Gnassi tutti i giorni".

A questo link il video dell'intervento completo di Simona Viola: https://wetransfer.com/downloads/34f1c93bcc2278a664f9ecb3a4fe7d9c20220909101146/f7232aa4cf576a6b0a6a5c2b9ef7885220220909101249/c8b27f

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: