Simone Legno e tokidoki™ celebrati dalla Repubblica di San Marino con un’emissione filatelica di Poste San Marino

Simone Legno e tokidoki™ celebrati dalla Repubblica di San Marino con un’emissione filatelica di Poste San Marino.

È stata presentata questa mattina, nel corso di una conferenza stampa presso la Segreteria di Stato per il Turismo, l’emissione filatelica di Poste San Marino, dedicata a Libertas, la mascotte ufficiale simbolo del Padiglione San Marino all’Esposizione Universale di Osaka 2025, disegnata da Simone Legno, Co-Fondatore e Artista di tokidoki™, ideatore anche delle mascotte del Padiglione Italia e Santa Sede, con lancio ufficiale in occasione della partenza di San Marino Comics 2026, in programma dal 28 al 30 agosto nel Centro Storico di San Marino, un omaggio speciale che l’artista ha voluto dedicare al territorio, trasformando un simbolo nato per un evento internazionale in un segno postale che ne celebra l’appartenenza. A introdurre e presentare l’artista e spiegare il senso dell’iniziativa legata a diversi temi e corollari di attività, Filippo Francini, Direttore Dipartimento Turismo e Commissario Generale per la Repubblica di San Marino a Expo Osaka 2025.

Libertas interpreta al meglio valori identitari imprescindibili, a partire dal nome che si ispira alla Statua della Libertà, indossa un’armatura ‘cosplay’ che sottolinea la lunga storia di San Marino e ne rappresenta la resilienza nel difendere la propria autonomia e indipendenza nel corso dei secoli, incorpora elementi presenti nello stemma, in primis le torri, il cui dettaglio si ritrova anche negli occhi, e le piume. I capelli verdi rappresentano la natura e il Monte Titano su cui sorge San Marino. Il ventaglio nella sua mano è un tributo al Giappone, il paese ospitante l’Expo, ma anche a Simone Legno, che lo considera una seconda patria.

Il foglietto filatelico, del valore di euro 2,25, raffigura al centro la mascotte sia con il ventaglio in mano, sia nella versione con la bandiera bianco e azzurra, a cavallo di un unicorno, circondata da personaggi fantastici protagonisti di una pacifica e colorata “invasione” del Titano, raffigurato sullo sfondo. “Con questa emissione filatelica, Poste San Marino intende rendere omaggio a un simbolo che unisce tradizione e contemporaneità. Libertas, ideata da Simone Legno, non è soltanto una mascotte: è un segno che racconta la storia e l’identità della nostra Repubblica, trasformandosi in ambasciatrice della Repubblica nel mondo, attraverso il francobollo. Siamo orgogliosi di poter contribuire, attraverso la filatelia, a diffondere un messaggio che lega arte, territorio e futuro” ha affermato nel corso della conferenza, il Direttore di Poste San Marino Gian Luca Amici. Inaugurata l’11 luglio, proseguirà sino al 30 settembre, presso lo spazio espositivo della Segreteria di Stato per il Turismo la mostra “Icone sacre pop”, firmata dallo stesso Simone Legno. L’iniziativa testimonia come l’eredità di Expo Osaka 2025 continui a generare nuove opportunità di dialogo e progettualità condivisa. Promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con il Dicastero per l’Evangelizzazione della Santa Sede, l’iniziativa nasce dall’esperienza maturata durante l’Esposizione Universale, trasformando relazioni istituzionali e culturali in un patrimonio concreto e vitale, facendosi volano per nuovi progetti in grado di legare arte contemporanea, spiritualità e dialogo interculturale, dando vita a un linguaggio visivo originale capace di mettere in relazione identità differenti attraverso valori condivisi. Le opere di Simone Legno reinterpretano l’iconografia sacra con un linguaggio immediato e universale, rivolto in particolare alle giovani generazioni. Tra i lavori esposti, spicca la reinterpretazione della Vergine della Misericordia, ispirata al celebre dipinto custodito nella Basilica del Santo e venerata dai sammarinesi come Materna Protettrice dello Stato. L’approccio dell’artista non sostituisce la tradizione, ma propone una nuova chiave di lettura capace di dialogare con il pubblico contemporaneo, avvicinando alla spiritualità anche i più giovani. Nella giornata del 28 agosto tra gli appuntamenti che coinvolgono Simone Legno si segnala l’intervista realizzata all’artista presso la mostra “Icone sacre pop” condotta da Alberto Grezzani, con riprese video e contenuti social. A seguire visita dell’artista al Museo del Francobollo e della Moneta, con presenza allo Shop di Poste San Marino alle ore 18.00 dove si fermerà per firmacopie delle emissioni filateliche dedicate a tokidoki™ in uscita nella stessa giornata. Lo stesso giorno Simone Legno sarà presente alla Cerimonia inaugurale di San Marino Comics 2026, con un saluto al pubblico.

Dichiarazioni istituzionali: Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

Con l’emissione filatelica dedicata a “Libertas”, la Repubblica di San Marino celebra un simbolo che nasce dall’Esposizione Universale di Osaka 2025 e che oggi diventa parte integrante della nostra identità. “Libertas” non è soltanto una mascotte: è un segno di appartenenza capace di raccontare la resilienza e il significato di libertà che connota da sempre il Paese attraverso un’immagine che dialoga con il mondo. La scelta di trasformare questo simbolo in un francobollo rappresenta un omaggio al territorio e alla sua storia, ma anche un invito a guardare al futuro con creatività e apertura.

C.s. Segreteria di Stato Turismo

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