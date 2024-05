Simone Ranieri firma lo show per Papa Francesco

Simone Ranieri, noto a San Marino per essere stato il Direttore Artistico di cinque fortunate edizioni de Il Natale delle Meraviglie organizzate da Next Time Eventi di Alberto Di Rosa e autore del kolossal “Visionnaire – A riveder le stelle” ha avviato una serie di collaborazioni di altissimo profilo che lo porteranno, proprio questa settimana, al cospetto del Santo Padre. Domani, 25 maggio, in occasione della prima “Giornata Mondiale dei Bambini” voluta da Papa Francesco, Simone Ranieri porterà allo Stadio Olimpico di Roma uno spettacolo scritto per incantare ed emozionare gli spettatori presenti e il pubblico collegato in mondovisione: “Faccio Nuove tutte le cose”. Lo show sarà condotto da Carlo Conti in diretta RAI. C’è molto riserbo attorno a ciò che andrà in scena ma è certo che al centro dello spettacolo ci siano i bambini ed il loro entusiasmo: “celebreremo la bellezza della diversità, la forza dei bambini e le incredibili possibilità che nascono quando guardiamo le cose con un cuore nuovo -racconta Ranieri-. Dalla loro espressione e dal loro incontro si compirà davanti agli occhi degli spettatori qualcosa di incredibile, pressoché impossibile. Realizzeremo una performance al limite della realtà, ho pensato che questa fosse l’occasione migliore per realizzarla”. Formatosi come producer per società leader nell’organizzazione di concerti ed eventi ha saputo spaziare con versatilità nel mondo artistico, della danza, della musica e dello spettacolo. Ha lavorato ad eventi con grandi cantanti, musicisti ed artisti internazionali, quali Tiziano Ferro, Simply Red, Francesco Renga, Fiorella Mannoia, Anna Oxa, Antonello Venditti, Raf, Francesco De Gregori, Fiorello, Claudio Baglioni, Gino Paoli, Buena Vista Social Club, Franco Battiato, Sara Jane Morris, Roberto Benigni e molti altri. Nel 2018 ha organizzato all’Arena di Verona il concerto/evento Allevi & All Star Orchestra. La versatilità stilistica ha portato Simone Ranieri a curare solo negli ultimi mesi la direzione artistica di eventi differenti per global brand nel settore dei motori (Yamaha ad EICMA), del design (Saint Gobain al Palazzo del Ghiaccio Milano) e della moda (Lycra Legs Show a Cannes) con parentesi glam come quella del Gran Capodanno di Alessandro Borghese a Venezia. Il 2024 per Ranieri si è subito rivelato ricco di impegni stimolanti e di prestigio. A febbraio ha debuttato al “Teatro San Carlo di Napoli” con l’originale creazione “Luce: sipario alzato sul futuro”, un’opera realizzata per il grande opening di omaggio ai Fineco Private Banker, uno spettacolo creato su misura, frutto di un ambizioso progetto che ha fuso insieme tecnologia, danza, recitazione e musica dal vivo che ha visto salire sullo stesso palcoscenico la prestigiosa orchestra del Teatro San Carlo, diretta dal Maestro Maurizio Agostini, les etoiles Luisa Ieluzzi e Danilo Notaro e l’attrice Anna Foglietta. Il Giro d’Italia ha scelto per la quarta volta Simone Ranieri per griffare gli spettacoli della Team Presentation, andata in scena lo scorso 2 maggio nella splendida cornice del Castello del Valentino di Torino e in diretta RAI. Lo show ha raccontato i valori di una famiglia ed il sostegno dei genitori per le ambizioni dei propri figli. Per la stessa occasione Ranieri ha coinvolto i Light Balance per lo spettacolo di hi-tech and led show. Una compagnia di Kiev già vista a Sanremo insieme a Fiorello. A breve nuovi eventi e la messa in onda della seconda stagione del programma dedicato alla Città di Napoli che ha visto Simone Ranieri quale produttore per Warner Bros Discovery.

