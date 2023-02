Sindacati: AASLP: non pagati gli straordinari degli addetti alla rotta neve

I lavoratori salariati dell'Azienda dei Lavori Pubblici che hanno svolto il servizio di rotta neve in occasione delle abbondanti nevicate che lo scorso mese hanno interessato il territorio, contrariamente a quanto previsto dalle norme, non hanno ricevuto nella busta paga di gennaio gli straordinari effettuati. Il mancato riconoscimento di questi emolumenti è stato comunicato in via del tutto informale al sindacato all’ultimo momento, motivato dall’impossibilità di svolgere i conteggi in tempo utile, mentre ai lavoratori interessati la comunicazione è arrivata la sera precedente il pagamento dei salari, con una modalità (un semplice messaggio telefonico) e una tempistica che lasciano alquanto perplessi. Viste le note mancanze di personale salariato nelle squadre operative, questo ritardo è forse un segnale che tale carenza si registra anche per il personale amministrativo? Tra i vari compiti dell'amministrazione dell'AASLP, era comunque il caso di provvedere al regolare pagamento di chi ha operato in condizioni avverse fornendo il fondamentale e cruciale servizio di rotta neve all'intera cittadinanza, che ha permesso al paese di non rimanere bloccato per le nevicate. In fondo, si tratta solo di alcune decine di lavoratori, quindi calcolare e corrispondere loro gli straordinari dovuti non ci pare richiedesse troppo tempo. Confidiamo che non debbano in futuro ripetersi più simili ritardi, e che la tempestività dei lavoratori che si sono prodigati nel servizio di rotta neve sia sempre riconosciuta nei tempi previsti dal contratto.

FUCS-CSdL FCS-CDLS FSC-USL

