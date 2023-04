Sindacati. Sit-in in contro il des: "No alla svendita di San Marino!" Mercoledì 5 aprile anticipato alle ore 8.45 (anziché alle 9.00) l'appuntamento in Piazza della Libertà

Le tre organizzazioni sindacali convocano i delegati e rappresentanti sindacali mercoledì 5 aprile alle ore 8.45 in Piazza della Libertà (un quarto d'ora prima rispetto alla lettera inviata), per dare vita al sit-in di protesta contro il Progetto di legge sul DES, in occasione del primo giorno di riunione della Commissione Finanze a Palazzo Pubblico. CSdL - CDLS - USL rinnovano l'invito a tutti i cittadini ad unirsi al sit-in che ha come obiettivo quello di fermare questo progetto di legge di rilevante portata economica, con un investimento minimo che sarebbe pari al valore del bilancio dello Stato, e che assegnerebbe un potere enorme ad un unico investitore, al quale sarebbero concessi trattamenti fiscali e normativi estremamente privilegiati rispetto alle aziende che da molti anni operano sul nostro territorio, determinando così anche una situazione di concorrenza sleale. Le organizzazioni sindacali invitano dunque tutta la San Marino onesta a partecipare a questa manifestazione per impedire che aree e patrimoni importanti del Paese vengano svenduti a privati, snaturando completamente non solo gli equilibri territoriali ma anche il nostro sistema economico basato sull'economia reale, che ci ha permesso di reggere l'urto della crisi. Basta con le facili scorciatoie e i progetti borderline far fare cassa! Tuteliamo la dignità di San Marino, la sua storia unica al mondo e il valore delle sue istituzioni democratiche, impedendo che il paese perda quote importanti di sovranità per mano di soggetti interessati solo ai loro lucrosi affari.

CSdL - CDLS - USL

