Sinergia Pubblico/Privato, la Segreteria per il Turismo le celebra con un attestato

Nella giornata odierna il Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati ha incontrato i rappresentanti delle aziende che hanno contribuito economicamente alla realizzazione e all’organizzazione di manifestazioni e iniziative di interesse turistico, organizzati durante il 2020 dalla Segreteria stessa e dall’Ufficio per il Turismo. Alle aziende è stato consegnato un attesto, simbolo di stima e gratitudine, a sancire l’importanza della sinergia pubblico/privato a sostegno degli eventi. Federico Pedini Amati (Segretario di Stato per il Turismo): “Ritengo la partnership fra la Segreteria di Stato e il mondo dell’imprenditoria finalizzata alla realizzazione di eventi prestigiosi, di fondamentale importanza. L’auspicio è che il percorso intrapreso possa proseguire con reciproca soddisfazione per il futuro. Presto presenteremo il palinsesto 2021, un programma altamente attrattivo i cui appuntamenti garantiranno massima visibilità a chi sceglierà di sponsorizzarli”. Le aziende alle quali è stato consegnato l’attestato dal Segretario di Stato Federico Pedini Amati sono: Titanus Museum, N42 Srl, Biro Srl, Broma Srl, Energreen.sm, Darico Imex, Sit Group, Expres Service, Supermercati C’è Coal, Conad, Titancoop, Dipiù, La Sociale, Pharmatitano, Banca Di San Marino - Ente Cassa di Faetano, Marlù Gioielli, Grafikart, La Splendor, Rainbow Sushi, Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino, Montechimica, TIM San Marino, Titan Sound.

