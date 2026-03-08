Sinergia pubblico-privato per la piantumazione di nuove alberature e cura delle aree verdi

Dopo l’avvio del progetto “Una pianta per ogni nato”, promosso dalla Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente della Repubblica di San Marino per celebrare simbolicamente ogni nuova vita attraverso la messa a dimora di una pianta (alberi ed arbusti) sul territorio sammarinese, prosegue il percorso di collaborazione tra istituzioni pubbliche e imprese del territorio. Una virtuosa sinergia pubblico-privato che consente ad aziende e realtà locali di contribuire concretamente alla piantumazione di nuove alberature e alla cura delle aree verdi. Un recente intervento infatti è stato realizzato in Via Fondo Ausa, poco prima del distributore Rovereta Carburanti, in un’area individuata grazie alla collaborazione dell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), che ha curato la localizzazione dell’area e il coordinamento tecnico dell’intervento. L’operazione è stata resa possibile grazie al contributo della società Enerlight srl, che ha sostenuto direttamente i costi dell’intervento attraverso specifiche donazioni, consentendo l’acquisto delle piante e la realizzazione delle attività necessarie alla loro messa a dimora.

Nel dettaglio, l’intervento ha previsto:

• l’acquisto delle piante;

• la lavorazione del terreno e la piantumazione;

• la cura e l’innaffiatura nel primo periodo estivo, fase fondamentale per garantire il corretto attecchimento degli alberi.

Queste iniziative di donazione finalizzate alla messa a dimora di nuove alberature, intendono trasmettere un messaggio chiaro: piantare un albero non significa soltanto collocarlo nel terreno, ma assumersi la responsabilità di prendersene cura nel tempo. L’iniziativa si inserisce nella visione più ampia che la Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente sta portando avanti per rendere San Marino sempre più verde, sostenibile e attento alla qualità dell’ambiente e del paesaggio.

C.s. - Segreteria di Stato per il Territorio








