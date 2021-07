Sintomi sospetti per COVID-19 Da lunedì attivo un numero telefonico dedicato

L’Istituto per la Sicurezza sociale informa che a partire da lunedì 26 luglio sarà attivo un numero telefonico dedicato ai cittadini che presentano sintomi sospetti da SARS-CoV-2. Il numero telefonico (0549.994144) è attivato all’interno del Centro Covid Territoriale ed è dedicato esclusivamente ai cittadini che presentano sintomi riconducibili al COVID-19. Il servizio telefonico sarà in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13. L’iniziativa ISS si inserisce nell’ambito delle attività volte a contrastare la pandemia e a rendere precoce la diagnosi di eventuali positività, al fine di provvedere il più celermente possibile agli adempimenti previsti in materia. Sabato, domenica e nei giorni festivi, in caso di necessità, si può invece contattare la Guardia Medica al numero 331 6424748.

