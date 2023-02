“Slow Wine Fair 2023” il manifesto Slow Food per il Vino buono, pulito e giusto

Il Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura Stefano Canti, il vicepresidente del Consorzio Terra Flavio Benedettini, la Cantina San Marino e il fiduciario della Condotta Slow Food Rimini-San Marino hanno partecipato questa mattina all’inaugurazione di apertura di “Slow Wine Fair 2023”, la fiera internazionale dedicata al Vino Buono Pulito e Giusto organizzata da Slow Food Italia. La cerimonia di apertura si è tenuta alla presenza del Presidente Slow Food Italia Barbara Nappini, dell’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna Alessio Mammi, dall’Assessore all’Agricoltura del Comune di Bologna Daniele Ara e da altre personalità del settore vitivinicolo nazionali ed internazionali. A margine dell’evento il Segretario di Stato Stefano Canti ha avuto l’opportunità di allacciare relazioni istituzionali e condividere progettualità nell’ambito dei settori legati all’ambiente e all’agricoltura con le autorità regionali e locali. Il Presidente Italiano dello Slow Food Italia e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Emilia Romagna hanno visitato lo spazio espositivo della Repubblica di San Marino esprimendo compiacimento per la partecipazione di San Marino alla manifestazione. La Repubblica di San Marino infatti è presente allo Slow Wine Fair con le eccellenze vitivinicole del nostro territorio esposte all’interno dello stand realizzato in collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino e la Cantina San Marino. Con grande soddisfazione, nel pomeriggio, il Segretario di Stato Stefano Canti e il Presidente Slow Food Italia Barbara Nappini hanno sottoscritto un Protocollo d’Intesa per lo sviluppo di un progetto di promozione e valorizzazione del territorio della Repubblica di San Marino con particolare rilievo alle attività agricole e ambientali, ritenendo possibile il raggiungimento di tali obiettivi con un programma di iniziative da realizzare nel biennio 2023 - 2024 coinvolgendo le sedi e gli attori presenti nel territorio. Stefano Canti (Segretario di Stato per il Territorio, l’Ambiente e l’Agricoltura): “La firma di questo Protocollo offre al comparto agricolo sammarinese la possibilità di promuovere e comunicare il patrimonio enogastronomico della Repubblica di San Marino attraverso la partecipazione ad eventi di settore ed attraverso i siti web, i canali social, le pubblicazioni e le guide di Slow Food. E’ inoltre prevista la partecipazione ad attività formative specifiche organizzate dal comparto Educazione di Slow Food Italia APS, dirette ad accrescere la professionalità dei nostri produttori ed operatori della ristorazione e del settore turistico alberghiero, la conoscenza delle produzioni locali e la consapevolezza del proprio ruolo rispetto alla valorizzazione dell’identità e delle potenzialità del nostro territorio al fine di sviluppare un progetto di promozione e valorizzazione del territorio sammarinese”.

Cs - SdS Territorio

