SM for the children riceve il ricavato dell'evento La Mototerapia a San Marino.

Ogni vera solidarietà parte sempre da uno sguardo attento, sensibile che dedichiamo a chi vive situazioni di fragilità e dalla capacità che mettiamo nell’inventare e realizzare nuove risposte, nuove forme e modi di aiuto a queste fragilità. Proprio su questi ideali, grazie a questa capacità di sguardo è nata la Mototerapia ; grazie alla Mototerapia, anche le persone con disabilità e i bambini ricoverati negli ospedali possono salire in sella a una moto, vivere l’adrenalina dello sport e sviluppare capacità fisiche, affettive, cognitive e sociali. La Mototerapia offre risposte concrete a quei principi di salute-benessere e di riduzione di disuguaglianza sanciti quali obiettivi di sviluppo sostenibile ( SDGs ). L’associazione sammarinese Attiva-Mente, grazie alla grande dedizione di tutti i suoi soci ed al lavoro instancabile e gioioso dei suoi volontari, è riuscita nell’impresa di portare anche quest’anno - per il terzo anno consecutivo - la Mototerapia a San Marino con l’evento “ Tuttavia che Spettacolo “ ; un evento indimenticabile per tutti noi che ne siamo stati coinvolti, e che ha sgretolato ancora una volta tutti quei più (banali) preconcetti che spesso abbiamo di disabilità, di limite, di gioia, di vita. Una emozione incontenibile, che abbiamo voluto condividere con Attiva-Mente portando all’interno dell’edizione 2023 dell’evento “Tuttavia che spettacolo “ la musica del Malawi con l’esibizione dell'Alleluya Band , gruppo musicale di giovani malawiani. L'associazione Attiva-Mente nella serata di Martedì 10 Ottobre 2023 ( nella foto ) ha voluto devolvere l’intero ricavato di questo evento alla Cooperativa Cuore 21, la Cooperativa Sociale Montetauro di Coriano, ai bambini con disabilità assistiti dal reparto di pediatria dell'ISS ed a questa nostra Associazione San Marino for the Children onlus a sostegno dei nostri progetti a favore dell’infanzia più povera ed emarginata del Malawi. All’Associazione Attiva-Mente, ai suoi soci ed ai suoi volontari, il nostro più grande grazie per la testimonianza che ci hanno dato che essere costruttori di bene è davvero una gioia vera e che la vera solidarietà non conosce limiti e confini.

