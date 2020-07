Sm4tc: il pozzo della scuola di Mponda donato dalla Fondazione Gilberto Terenzi

Il poeta e sceneggiatore romagnolo Tonino Guerra, in una delle sue frasi più famose, ha scritto:“ non è vero che uno più uno fa sempre due; una goccia più una goccia fa una goccia più grande “. Storie di gocce di acqua, storie di uomini e donne dal cuore buono che hanno saputo unire una goccia dopo l'altra, cercando con il loro lavoro di essere vicini ai più bisognosi; ma anche storie di gocce d’acqua che continuano a parlarci di vita e di sviluppo sostenibile. In un’epoca in cui la disponibilità di queste gocce d’acqua è minacciata più che mai dal cambiamento climatico globale, ogni goccia di questa acqua significa ancora più di ieri un dono di vita e speranza per il futuro. Se infatti milioni di persone nel mondo vivono in condizioni di grande precarietà di acqua , da oggi per i 4.300 studenti della Scuola Primaria di Mponda (Malawi) inizia tutta un’altra storia ; ora infatti possono ricevere acqua potabile grazie al pozzo ed all'impianto idrico donato dalla Fondazione Gilberto Terenzi a questa scuola. La scuola primaria di Mponda è in una delle aree più povere del Malawi ed accoglie ogni giorno più di 4.300 studenti. Una delle necessità più grandi era quella di poter fornire a tutti questi ragazzi acqua potabile per poterli aiutare a crescere in salute, donando loro la dignità dell'igiene e la possibilità ovviamente di dissetarsi in sicurezza. La Fondazione Gilberto Terenzi ha voluto realizzare per loro un pozzo trivellato fino a 58 metri di profondità ,un collegamento ad una cisterna di 5000 litri e la distribuzione dell'acqua per 300 metri grazie a 13 rubinetti; questi giovani avranno la possibilità di imparare l'importanza di lavarsi le mani come strumento per contrastare il contagio di malattie infettive, e di potersi rinfrescare dall'insopportabile sete dei mesi più caldi. Ne beneficeranno tutti gli studenti , gli insegnanti e tutto il personale scolastico. Il grazie più grande per quanto ha realizzato la Fondazione Gilberto Terenzi è negli occhi dei 4.300 ragazzi della scuola di Mponda che racconta più di ogni parola quanto grande è questo dono, capace di cambiare le loro vite per sempre. Al loro grazie vogliamo aggiungere anche il nostro, grazie di cuore !

