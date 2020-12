Dal 19 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, i tuoi acquisti nella Repubblica di San Marino con SMaC card possono partecipare al Concorso a Premi “SMaC e Vinci con il Natale delle Meraviglie”. L’iniziativa sostenuta dalle Segreterie di Stato per le Finanze, per l’Industria e per il Turismo mette in palio 100 premi in denaro ricaricati direttamente sulle card dei fortunati vincitori. Il montepremi di complessivo di Euro 5.410,00 è così ripartito: 1° premio Euro 1.000;00; 2° e 3° premio Euro 500,00; dal 4° al 7° premio Euro 200,00; dall’8° al 15° premio Euro 100,00; dal 16° al 31° premio Euro 50,00; dal 32° al 63° premio Euro 20,00; dal 64° al 100° premio Euro 10,00; Partecipare è molto semplice: basta essere maggiorenni ed effettuare un acquisto di beni e/o servizi (valore minimo Euro 1,00) nella Repubblica di San Marino associando la propria SMaC card alla registrazione delle cessione effettuate dall’operatore economico, con POS SMaC, al momento del pagamento. Estrazione dei premi il 7 gennaio 2021, utilizzando apposito software sviluppato dall’Ufficio Informatica, Tecnologia, Dati e Statistica. Ad ogni acquisto registrato con SMaC card sarà assegnato un numero di biglietti virtuali, calcolati in base a diversi coefficienti di assegnazione previsti dal Regolamento. Ad una prima assegnazione in riferimento all’ammontare dell’acquisto, segue una ulteriore rivalutazione in funzione della tipologia di operazione registrata dal POS SMaC: +20% in caso di pagamento da SMaC Card + 20% in caso di operazione di ricarica Sconto SMaC. Tetto massimo biglietti assegnabili all’operazione d’acquisto n. 5.000. Qualora concorrano entrambe le condizioni di rivalutazione, pagamento da SMaC Card e Sconto SMaC, il concorso premia ulteriormente l’acquisto provvedendo a calcolare l’aumento del 20% dello Sconto SMaC sull’importo della transazione. Apposita funzione di calcolo del sito SMaC Card consente all’acquirente di valutare i biglietti assegnabili alle proprie operazioni d’acquisto, in funzione delle diverse modalità di registrazione e pagamento. All’interno di ogni profilo titolare card del sito SMaC è stata implementata una nuova funzione che consente di escludere la propria card dal concorso. I premi saranno accreditati sulla SMaC card dei vincitori il giorno 8 gennaio 2021. Un messaggio SMS all’utenza di telefonia mobile associata alla SMaC card avviserà dell’accredito della fortunata vincita. Anche gli operatori economici partecipano al concorso. Ai POS SMaC cui sono riferiti i biglietti vincitori del 1°, 2° e 3° premio è assegnato uno speciale riconoscimento del 10% del valore del premio.