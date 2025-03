SMaC: Innovazione al servizio del cliente

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, in collaborazione con Poste San Marino S.p.A. e la Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP), comunicano che, nella giornata di domani, sarà rilasciato sugli store Android e IOS un aggiornamento dell’APP SMaC Card che introdurrà nuovi servizi per migliorare l’accessibilità e per ottimizzare l’esperienza digitale degli utenti. Le nuove funzionalità offriranno ai titolari di SMaC, un’esperienza più rapida e intuitiva per eseguire pagamenti, accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione e ricevere aggiornamenti su eventi e spettacoli organizzati in Repubblica.

Di seguito, le principali novità introdotte:

DATI CARTA: la funzione è stata aggiornata per consentire all’utente di avere pronto e pieno accesso a tutti i dati della propria carta SMaC.

Codice PAN (codice di 16 cifre riportate sul fronte della tessera SMaC).

Data di scadenza della card

Codice di verifica “CVV” (per pagamenti on-line).

Codice PIN (per pagamenti con card fisica di importo pari o superiore ad € 25,00).

PAGAMENTI SUL PORTALE DEI SERVIZI ONLINE DELLA PA: sarà possibile effettuare pagamenti online sul servizio IOL (Istanze On Line) e “pagamento tributi” mediante l'utilizzo della carta Smac. Tale opzione consentirà anche a coloro che non dispongono di una carta di credito o prepagata di fruire dei servizi di pagamento digitale senza alcun costo aggiuntivo.

SMAC AUTHENTICATOR: è un protocollo di riconoscimento rafforzato dell’utente per l’accesso sicuro ai servizi online che richiedono l’utilizzo del doppio fattore di autenticazione. Il sistema offre ai titolari della carta SMaC una protezione avanzata tramite la generazione automatica e continua di codici di autenticazione. L’identità univoca dell'utente, già verificata dall'operatore bancario o postale al momento del rilascio della carta fisica, consentirà ora al titolare di visualizzare direttamente nell'APP il codice OTP (One Time Password) necessario per accedere ad alcuni dei servizi online della PA tra cui RegTE (Registro dei Titolari Effettivi) e IOL attraverso la quale è possibile presentare la domanda di partecipazione ai concorsi pubblici di reclutamento, l’iscrizione alle iniziative formative, la richiesta di rilascio dei certificati digitali, a breve online, e altri tipi di istanze. Questo sistema elimina i disagi di mancata ricezione di SMS legati alla precedente modalità di invio del codice OTP per l’accesso ai servizi.

MOVIMENTI: sezione aggiornata con nuova funzione “Operazioni in data odierna” che consentirà di verificare, in tempo reale, tutte le attività effettuate durante la giornata sia con carta fisica che dematerializzata: pagamento, ricarica sconto, certificazione fiscale, trasferimento credito, ecc. In questo modo il titolare della card potrà avere sempre pronto riscontro di tulle le operazioni registrate dalla propria carta.

BLOCCO CARTA: nell’APP SMaC sarà immediatamente visibile lo stato bloccato della carta consentendo all’utente di avere un pronto riscontro dell’interruzione delle funzionalità della stessa.

SEZIONE “EVENTI”: la nuova funzione “Eventi” permette di rimanere aggiornati sulle iniziative organizzate e promosse dalla Direzione Istituti Culturali. Gli utenti potranno rimanere così costantemente informati su rassegne teatrali, proiezioni cinematografiche e altre iniziative culturali. In questa sezione, esercenti e aziende potranno altresì riservare spazi promozionali contattando direttamente il numero verde SMaC (800 220808). Questa nuova funzionalità consentirà di promuovere sulla piattaforma i propri prodotti e servizi in modo semplice e diretto.

Informiamo gli utenti che le nuove funzionalità saranno disponibili solo per chi effettuerà l’aggiornamento dell’applicazione. Per coloro che non hanno abilitato il download automatico, sarà quindi necessario procedere con l’aggiornamento in modo manuale, accedendo allo store del proprio dispositivo. Con il rilascio del nuovo aggiornamento dell’APP SMaC Card, verrà definitivamente dismessa la vecchia APP SMaC in quanto non più rispondente agli standard di sicurezza. I titolari delle residue carte di vecchia generazione con scadenza prevista nell’anno 2026, potranno visualizzare i dati della propria card accedendo dalla sezione “Area Clienti” del sito SMaC www.sanmarinoard.sm. Attraverso un impegno congiunto e una collaborazione sinergica tra la Segreteria di Stato alle Finanze e Bilancio, la DGFP e la società Poste San Marino SpA, si concretizzano progetti innovativi e strategici finalizzati ad ampliare i servizi offerti ai cittadini, migliorarne l'accessibilità e l'efficacia, ponendo al centro della propria azione il progresso del Paese. Il potenziamento delle funzionalità dell'APP SMaC prosegue sulla scia dell'iniziativa avviata nel 2022 con il lancio della nuova card. L'evoluzione dell'APP consente non solo di sfruttare appieno la card tramite smartphone, facilitando operazioni come l'utilizzo, la ricarica di sconti, il trasferimento di credito e la registrazione degli acquisti sul territorio, ma elimina anche la necessità di una card fisica, aprendo così nuove opportunità di sviluppo e innovazione digitale.