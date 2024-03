Small Countries Initiative: questa mattina il meeting d’aggiornamento dei Piccoli Stati dell’OMS Europa

Si è tenuta questa mattina la riunione degli 11 Ministri della Sanità dei Paesi europei con meno di 2 milioni di abitanti, aderenti al network SCI - Small Countries Initiative - dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

L’incontro è iniziato con l’intervento del Direttore Regionale OMS Europa, Hans Henri P. Kluge, che ha voluto dare il benvenuto ai Ministri partecipanti per la prima volta al consesso, tra cui il Segretario di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino, Mariella Mularoni. Presente alla riunione anche il Direttore dell’Authority Sanitaria, il dottor Claudio Muccioli.

La conferenza ha rappresentato l’occasione per introdurre i prossimi appuntamenti internazionali che vedranno riuniti i rappresentati di Andorra, Cipro, Estonia, Islanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Monaco, Montenegro, Slovenia e della Repubblica di San Marino.

In particolare, i rappresentanti di Cipro hanno presentato nell’occasione i temi che verranno trattati nel 10° Meeting di Alto Livello dei paesi SCI, che si terrà dal 10 al 12 aprile, proprio sull’isola. Anche la Repubblica di San Marino è stata protagonista nell’occasione, infatti il Segretario di Stato Mariella Mularoni ha aggiornato gli Stati membri sui temi che verranno trattati al Global Summit dei Comitati di Bioetica, che si terrà dal 17 al 19 aprile, al Centro Congressi Kursaal, invitando tutti a partecipare.

Inoltre il Segretario di Stato Mularoni, nel suo intervento, ha informato i colleghi spiegando che “in questi mesi di mandato, sono stati apportati alcuni fondamentali interventi, lavorando per rendere più fruibili gli accessi agli ambulatori di cure primarie e investendo sulla nuova figura professionale sanitaria, quella dell’infermiere di comunità, con l’attivazione a breve di uno specifico corso universitario in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche”. Infine, ha trattato il tema degli effetti dei cambiamenti climatici e la loro relazione con i temi legati alla salute, con ricadute importanti che coinvolgono anche i piccoli Stati, sostenendo che non si può rimanere indifferenti alla tematica.



