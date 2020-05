Smart working al centro del confronto Lavoro-Asi

Il mondo del lavoro sta cambiando e di riflesso sta cambiando anche la mentalità legata al lavoro stesso. È difficile capire quale dei due cambiamenti sia causa o effetto dell’altro. Il lavoro cambia per lo sviluppo di nuove tecnologie, l’occorrere di nuove esigenze, lo sviluppo di nuovi ambiti professionali. La mentalità cambia, perché al mondo del lavoro si affaccia una nuova generazione che vede le cose in maniera completamente diversa rispetto al passato: sono nate convinzioni nuove, desideri diversi, aspettative che prima nessuno si poneva. Anche a San Marino questo nuovo modo di lavorare si è reso necessario a causa della Pandemia Covid 19, che ha interessando a pieno sia il lavoro pubblico che privato. In virtù di questo nuovo scenario, si è reso necessario attuare un percorso legislativo straordinario per disciplinare in maniera rapida lo “Smart working” durante l’emergenza, con line guida nell’esercizio di questa nuova attività a distanza. Nel pomeriggio di oggi Venerdì 29 Maggio 2020 la Segreteria di Stato per il Lavoro ha incontrato la delegazione dell’ASI “Associazione Sammarinese per l’Informatica composta dal Consigliere William Casali, Fabio Andreini, Giacomo Vespignani, che ha suggerito idee innovative, frutto di esperienze acquisite nell’applicazione del lavoro a distanza. Il Segretario di Stato Lonfernini ha ascoltato con grande interesse l’ASI ed ha confermato la volontà di procedere velocemente nel disciplinare in maniera specifica la materia, questo per consentire ai lavoratori e alla imprese di applicare il concetto dello Smart Working con strumenti che chiariscano la visione generale, consentendone nuovi paradigmi mentali in questo moderno processo lavorativo.