SMIAF 2026: modifiche temporanee alla viabilità nel Centro Storico durante il Festival

SMIAF 2026: modifiche temporanee alla viabilità nel Centro Storico durante il Festival.

In occasione della 19ª edizione dello SMIAF – San Marino International Arts Festival, la Segreteria di Stato per gli Affari Interni della Repubblica di San Marino ha emesso l'Ordinanza n. 196/2026, che prevede alcune modifiche temporanee alla viabilità e alla sosta nel Centro Storico per consentire lo svolgimento delle attività del Festival in sicurezza.

Le limitazioni saranno in vigore da venerdì 31 luglio a domenica 2 agosto 2026, con specifiche disposizioni anche per alcune aree di parcheggio già a partire dalla mezzanotte.

In particolare, saranno chiuse al traffico veicolare, con divieto di sosta, le seguenti aree:

● Piazzetta del Titano;

● Piazza Garibaldi;

● Piazza della Libertà;

● Via Eugippo (fino alla Cava dei Balestrieri);

● Cantone della Funivia;

● Via Donna Felicissima.

Inoltre:

● il parcheggio motocicli della Cava Antica (P6) sarà interdetto dalle ore 00:10 di venerdì 31 luglio fino alle ore 24:00 di domenica 2 agosto;

● il parcheggio motocicli del P.7 sarà in parte interdetto per presenza di servizi igienici del Festival dalle ore 00:10 di venerdì 31 luglio fino alle ore 14:00 di lunedì 3 agosto.

Invitiamo inoltre, a partire da questa sera alle ore 23.00, a lasciare liberi gli spazi che conducono a Via Eugippo, per il montaggio di mercatini e street food. SMIAF invita cittadini, residenti, lavoratori e visitatori a prestare attenzione alla segnaletica e a non sostare nelle aree interessate dalle limitazioni, così da favorire un corretto allestimento degli spazi e garantire il regolare svolgimento del Festival.

Ricordiamo che sul sito www.smiaf.org è già disponibile il programma dettagliato degli spettacoli: un palcoscenico a cielo aperto, che conferma la sua vocazione internazionale, presentando oltre 50 repliche di performance multidisciplinari, portate in scena da artiste e artisti provenienti da tutto il mondo.

L'organizzazione ringrazia fin da ora tutti per la collaborazione e la comprensione, elementi fondamentali per la buona riuscita di una manifestazione che ogni anno anima il Centro Storico con spettacoli, musica, arte e cultura.

Ci vediamo allo SMIAF – San Marino International Arts Festival!



Comunicato stampa

SMIAF

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