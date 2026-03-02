SMUVI, "debutto da record per la mobilità a chiamata del Titano"

Il primo giorno di SMUVI si chiude sotto il segno di un entusiasmo collettivo che supera ogni più rosea aspettativa. Da questa mattina, le strade della Repubblica hanno visto circolare un sistema di trasporto pubblico radicalmente nuovo: dinamico, efficiente e, soprattutto, finalmente a misura di cittadino. I primi dati ufficiali, raccolti fino alle ore 12, raccontano di un Paese che ha compreso immediatamente il valore della sfida: 51 i passeggeri che hanno usufruito del servizio in altrettanti viaggi. Un dato particolarmente significativo è la capacità di pianificazione dimostrata dagli utenti: sono già oltre 300 le prenotazioni effettuate per le prossime due settimane, a conferma della comodità offerta dalla funzione di programmazione anticipata. La trasformazione digitale è in pieno corso: a fronte di 2.458 applicazioni scaricate, la netta preferenza per la tecnologia è evidente, con appena il 2,5% delle richieste di prenotazione gestite tramite il canale telefonico. Anche le aree storicamente meno servite hanno visto un utilizzo costante e incoraggiante, confermando che il modello "a chiamata" è la chiave giusta per ricucire ogni angolo del nostro territorio. Un appello al senso civico, la puntualità è un bene comune: Ricordiamo che il sistema SMUVI funziona grazie alla precisione: chi prenota deve avere la certezza di presentarsi o, in caso di imprevisto, di disdire con almeno 10 minuti di anticipo. Non è possibile, in alcun caso, presentarsi direttamente alla fermata o salire a bordo senza una prenotazione effettuata tramite app o al numero 0549 883700. La prenotazione è il titolo necessario per viaggiare: rispettarla significa rispettare il lavoro dell'autista e il tempo degli altri concittadini. Supporto e accessibilità per tutti: siamo consapevoli che ogni novità richiede un periodo di rodaggio. In particolare, rivolgiamo un invito alle famiglie e ai datori di lavoro di collaboratori domestici e badanti: offrite il vostro supporto per scaricare l'applicazione e illustrare le poche, semplici funzioni di SMUVI ai vostri collaboratori. È un gesto di grande valore sociale che permetterà a tutti, inclusi coloro che hanno maggiori difficoltà di spostamento, di usufruire di una mobilità finalmente capillare ed equa. Il vostro feedback è la nostra bussola: SMUVI è un “organismo” vivo, che cresce e si modella sull’esperienza quotidiana dei passeggeri. Per questo sollecitiamo vivamente l'invio di feedback direttamente dall'applicazione dopo ogni corsa: ogni osservazione, ogni suggerimento e ogni segnalazione ci permetteranno di affinare il servizio, ridurre ulteriormente i tempi di attesa e calibrare la rete sulle esigenze reali. I dati definitivi delle prossime giornate ci consentiranno di fornire analisi ancora più dettagliate e precise sulla qualità del servizio. Per ora, ringraziamo la cittadinanza per la straordinaria fiducia accordata in questo primo giorno di rivoluzione. SMUVI è più di un bus: è un nuovo modo di vivere il Titano! Tutte le info su https://www.aass.sm/.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro - Segreteria di Stato per le Finanze

