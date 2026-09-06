Smuvi: ecco le fasce orarie in vigore dal 7 settembre con la ripartenza autunnale

Smuvi: ecco le fasce orarie in vigore dal 7 settembre con la ripartenza autunnale.

Archiviata la parentesi estiva con le sue estensioni serali, il servizio di trasporto pubblico a chiamata Smuvi riallinea, da lunedì 7 settembre 2026, la propria griglia oraria al consueto ritmo scolastico e lavorativo della Repubblica. Un passaggio naturale per la flotta gestita dall'Aass. L'obiettivo rimane quello di coprire con puntualità i flussi della cittadinanza, garantendo al contempo massima flessibilità negli spostamenti quotidiani sul territorio. Durante le giornate feriali comprese tra domenica e giovedì, le corse a chiamata saranno operative nella fascia tra le 8:30 e le 20:00. Fino al 14 settembre, inoltre, le partenze del mattino scatteranno in anticipo alle 6:45, così da garantire la copertura degli spostamenti in attesa dell'avvio delle linee scolastiche dedicate, previsto per il 15 settembre. Nelle serate del fine settimana e in quelle prefestive, l'azienda ha scelto di mantenere un'attenzione specifica verso le esigenze della vita serale e dei giovani: il venerdì e il sabato i mezzi risponderanno alle prenotazioni fino all'1:00 della notte successiva, momento entro il quale dovrà concludersi l'ultimo tragitto dei passeggeri a bordo. Per la domenica e i giorni festivi, la disponibilità del servizio coprirà l'arco temporale che va dalle 8:00 del mattino fino alle 20:00. Pianificare gli spostamenti rimane semplice ed immediato. Gli utenti possono utilizzare l'applicazione dedicata per smartphone, canale privilegiato per gestire ogni corsa in tempo reale, oppure fare riferimento al centralino telefonico negli orari di sportello previsti.

C.s. - La Direzione AASS

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