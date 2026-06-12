TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria" 07:22 Terremoto in Venezuela, morti e feriti: La Guaira l’area più colpita
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Smuvi estende i confini della mobilità: dal 16 giugno scattano i nuovi orari estivi gratuiti e corse prolungate fino all'una di notte

12 giu 2026
Smuvi estende i confini della mobilità: dal 16 giugno scattano i nuovi orari estivi gratuiti e corse prolungate fino all'una di notte

La mobilità sammarinese cambia marcia per la stagione estiva. Dal 16 giugno il servizio di trasporto pubblico a chiamata Smuvi rimodula le proprie frequenze e dilata i tempi di percorrenza per assecondare i ritmi fluidi della bella stagione. L'estensione oraria tocca picchi di assoluta comodità. Nei giorni feriali, dal lunedì al sabato, i mezzi viaggeranno ininterrottamente dalle 6:30 alle 20:00. Il fine settimana si accende invece di nuove opportunità per i ragazzi e per chi vive la Repubblica nelle ore serali. Venerdì, sabato e prefestivi vedranno le corse operative fino all'una del mattino, limite orario entro cui ciascun passeggero dovrà concludere il proprio tragitto. La domenica e i giorni festivi manterranno la formula continuativa dalle 8:00 alle 20:00, salvo allungare il passo fino alle 01:00 nei prefestivi. C'è poi una novità sostanziale concepita per il cuore dell'estate. Dal 24 luglio al 6 settembre il prolungamento notturno fino all'una diventerà quotidiano! Spostarsi non costa nulla – almeno fino al prossimo autunno. Fino al 30 settembre 2026 l’intero sistema dei trasporti sammarinesi infatti rimarrà gratuito. Si tratta di un esperimento ambizioso, unico nel suo genere. Accedere al servizio è immediato. La modalità preferenziale resta l'applicazione ufficiale, scaricabile su tutti gli store digitali, uno strumento che consente di pianificare il viaggio, monitorare il bus sulla mappa in tempo reale e ricevere notifiche. Chi preferisce il contatto tradizionale può affidarsi alla prenotazione telefonica contattando lo 0549883700, con operatori pronti a rispondere dal lunedì al giovedì dalle 8:15 alle 18:00 e il venerdì fino alle 14:00. Arrivano 2 notifiche, un’ora e 10 minuti prima dell’orario previsto inizialmente. L’applicazione avvisa anche nel caso di un ritardo superiore ai 15 minuti. All’arrivo alla fermata l’autista manda un avviso all’utente; se lo SMUVI è in orario o in ritardo, aspetta un minuto prima di ripartire, mentre se fosse in anticipo, l’autista attende l’utente fino all’orario previsto. I dettagli e gli aggiornamenti in tempo reale rimangono costantemente consultabili sul sito web www.aass.sm nella sezione Trasporti.

c.s. A.A.S.S.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa