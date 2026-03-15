SMUVI, "scommessa vinta oltre ogni aspettativa. Si va verso la fase due"

SMUVI, "scommessa vinta oltre ogni aspettativa. Si va verso la fase due".

A due settimane dal debutto, il servizio di trasporto a chiamata SMUVI non è più una sperimentazione: è un fenomeno che ha letteralmente travolto le abitudini dei sammarinesi. I numeri parlano chiaro: 1.822 passeggeri trasportati e 1.477 viaggi effettuati. Una crescita che le istituzioni definiscono "esplosiva", capace di archiviare definitivamente l'era dei bus vuoti o, come li aveva ribattezzati qualcuno con una punta di amara ironia, “vuoto-bus”. I numeri del successo e trasparenza sulle criticità. La verità dei dati restituisce un quadro di efficienza operativa notevole nonostante la pressione sul sistema: il servizio registra un ritardo medio al pick-up di appena 2,71 minuti per le corse programmate e uno scarto quasi nullo (0,14 minuti) per l'opzione "viaggia ora". Estremamente positivi anche i dati sulla puntualità a destinazione: appena 1,36 minuti di ritardo medio sul programmato e addirittura un anticipo di oltre 3 minuti per i servizi istantanei, con una durata media del viaggio di circa 15 minuti.

Tuttavia, l'enorme afflusso di richieste ha generato una zona d'ombra: quella delle domande insoddisfatte; inoltre l'analisi dei tempi di attesa tra la richiesta e l'effettivo arrivo del mezzo registra infatti 16,47 minuti per il programmato e 19,72 minuti per il "viaggia ora"; tempi che risentono inevitabilmente di un volume di utenza superiore alle attese. "Siamo partiti con la massima prudenza e con una dotazione di mezzi e personale tarata sulla situazione preesistente, utilizzando esclusivamente le risorse e i mezzi già a disposizione dell’Azienda", spiegano le Segreterie di Stato. "Volevamo capire se il Paese fosse pronto per questo salto culturale. La risposta è stata un 'sì' convinto, talmente forte da mandare in sofferenza l’attuale parco mezzi di soli quattro veicoli durante i picchi di richiesta".

"Un dato straordinario arriva dalle fasce orarie precedentemente non servite", fa eco la Direzione AASS. "Nei festivi e nelle ore serali abbiamo registrato un interesse massiccio: solo nella prima domenica di attività sono state trasportate 127 persone, e anche le corse notturne hanno registrato un'affluenza molto elevata, a conferma di un bisogno di mobilità finora inespresso. Ad oggi contiamo quasi 3.900 utenti registrati (3.879 per la precisione), un numero che certifica che il servizio è ampiamente conosciuto dai cittadini. È interessante notare come l'11% degli utenti abbia preferito il contatto telefonico, mentre la stragrande maggioranza ha scelto la velocità della prenotazione tramite applicazione."

La gestione del disservizio come valore di crescita. Le Segreterie e l’AASS non si nascondono dietro i pur ottimi dati tecnici. Alcune sofferenze sono state registrate, in particolare durante la pausa pranzo, in concomitanza con il servizio scolastico che assorbe parte delle risorse. "Chiediamo alla cittadinanza di vedere questi piccoli disagi per quello che sono: i 'dolori della crescita' di un servizio che ha avuto successo", prosegue la nota congiunta. "È bene inoltre ricordare che il servizio è in fase di costante ottimizzazione e che, laddove presenti e indicate dall'applicazione, le linee fisse devono continuare a essere utilizzate prioritariamente per non sovraccaricare il sistema a chiamata. Avevamo chiesto feedback, consigli e persino critiche: li abbiamo ricevuti e li stiamo usando per tarare il sistema. La gratuità del servizio fino a settembre è anche il nostro modo per dire ai cittadini: 'testiamolo insieme, aiutateci a migliorarlo'". Con la fine dell'anno scolastico a giugno, SMUVI potenzierà la sua presenza fin dalle prime ore della mattina, diventando uno strumento fondamentale anche per la pianificazione del tragitto casa-lavoro e colmando i disservizi legati alla pausa pranzo. San Marino ha scelto come muoversi. Ora si tratta solo di correre più veloci per stare al passo con il desiderio di cambiamento dei sammarinesi.

C.s. - Segreteria di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, i Rapporti con A.A.S.S., la Transizione Ecologica e l’Innovazione Tecnologica - Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Trasporti e l’Energia A.A.S.S. - Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici

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