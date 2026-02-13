Smuvi unisce le forze: istituzioni e parti sociali a confronto per la nuova mobilità

Un cambiamento del trasporto pubblico come quello che attende la Repubblica non può prescindere dal dialogo e dalla condivisione. Con questo spirito, nella mattinata di oggi, la Segreteria di Stato per il Lavoro ha ospitato un incontro operativo dedicato alla presentazione ufficiale di Smuvi. Attorno al tavolo si sono riuniti i rappresentanti delle categorie economiche, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei consumatori e i Capitani di Castello, per analizzare insieme i dettagli di un servizio che promette di rivoluzionare il concetto stesso di spostamento sul Titano. Coinvolgere attivamente chi vive e rappresenta il tessuto sociale del Paese è il presupposto fondamentale per far sì che Smuvi diventi un patrimonio collettivo. Durante il confronto sono state illustrate le potenzialità tecnologiche del trasporto a chiamata, ma si è discusso soprattutto di inclusione e capillarità. L’obiettivo è comune: garantire che ogni lavoratore, pensionato o studente percepisca il nuovo paradigma come una risorsa accessibile, semplice e capace di rispondere alle esigenze reali di ogni Castello. La Segreteria di Stato per il Lavoro e l’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici colgono l’occasione per invitare tutta la popolazione a un incontro pubblico che si terrà martedì 17 febbraio, alle ore 20:30, presso la Sala Montelupo di Domagnano. L’obiettivo della serata è rendere ogni residente protagonista di questo cambiamento! Mentre il confronto istituzionale prosegue per affinare gli ultimi dettagli operativi, la risposta della cittadinanza rimane straordinaria. In attesa del debutto ufficiale previsto per lunedì 2 marzo, si esortano gli utenti a prepararsi per tempo. L'applicazione Smuvi è già disponibile per il download gratuito: è sufficiente inquadrare i QR code presenti sulle locandine informative oppure cercarla manualmente negli store digitali di Apple e Android. Per chi volesse approfondire ogni aspetto tecnico, dalle zone di servizio alle modalità di prenotazione, le FAQ complete sono già consultabili sul portale istituzionale aass.sm. Insomma, il conto alla rovescia è iniziato. Quella che sta nascendo è una vera e propria sfida culturale che la Repubblica ha deciso di vincere… tutti insieme!







