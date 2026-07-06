“Soccorso Comunitario”: giovedì 9 luglio a Sassofeltrio una serata per capire cosa fare in caso di emergenza

“Soccorso Comunitario”: giovedì 9 luglio a Sassofeltrio una serata per capire cosa fare in caso di emergenza.

Sapere quando chiamare il 118, a chi rivolgersi per un problema di salute, come orientarsi tra Pronto Soccorso, Continuità Assistenziale, Medico di medicina generale e servizi territoriali: sono domande che riguardano tutti e alle quali spesso non è semplice dare una risposta. Per questo, giovedì 9 luglio, dalle ore 20, alla Rocca di Sassofeltrio, si terrà "Soccorso Comunitario", una serata pubblica e gratuita rivolta a tutta la cittadinanza, dedicata a fornire strumenti pratici per orientarsi nel sistema dei servizi sanitari e affrontare con maggiore consapevolezza le situazioni di emergenza e urgenza. L'iniziativa rappresenta il primo appuntamento del progetto denominato "L’Anello Forte: Promozione della Salute e Soccorso Comunitario", un percorso promosso dall'Azienda USL della Romagna insieme ai Comuni del Distretto socio-sanitario di Riccione, che mira a rafforzare il primo anello della catena del soccorso: una comunità informata, capace di riconoscere i bisogni, attivare il servizio più appropriato e collaborare efficacemente con il sistema dell'emergenza. La serata nasce da un percorso di co-progettazione che ha coinvolto istituzioni, professionisti sanitari, volontariato e associazioni del territorio, con l'obiettivo di costruire iniziative a partire dai bisogni espressi direttamente dalla comunità e favorire una maggiore conoscenza dei servizi disponibili. Dalle ore 20 sarà possibile visitare un'ambulanza con i volontari della Croce Adriatica, per conoscere da vicino mezzi e attrezzature del soccorso, e assistere a una dimostrazione pratica di primo soccorso e utilizzo del defibrillatore (su manichino) a cura del Centro per i Diritti del Malato ODV – Natale Bolognesi. A partire dalle 20.30, il programma proseguirà con una guida pratica ai servizi sanitari del territorio, il gioco interattivo "E tu cosa faresti?", costruito a partire da situazioni reali della vita quotidiana, e la simulazione di una chiamata telefonica al 118, per comprendere quali informazioni fornire e cosa fare nell'attesa dei soccorsi. “Da parte nostra è doveroso rivolgere un ringraziamento particolare – sottolinea Ardigò Martino, Direttore del Distretto di Riccione – in primis all’Amministrazione comunale di Sassofeltrio per la disponibilità e il sostegno organizzativo che hanno reso possibile la realizzazione dell’iniziativa, e poi anche a tutte le associazioni che hanno aderito con grande entusiasmo e supporto”.

C.s. - Ausl Romagna

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