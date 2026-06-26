Social network e minori, GDC: una sfida educativa che richiede equilibrio e responsabilità

Social network e minori, GDC: una sfida educativa che richiede equilibrio e responsabilità.

Negli ultimi mesi il dibattito sul rapporto tra giovani e social network si è intensificato in tutta Europa e anche nella Repubblica di San Marino. Recentemente il Consiglio Grande e Generale ha approvato un Ordine del Giorno che impegna il Governo ad approfondire il tema dell'utilizzo dei social network da parte dei minori, aprendo una riflessione importante su una delle questioni educative e sociali più rilevanti del nostro tempo. Si tratta di un confronto necessario, che nasce da preoccupazioni concrete e condivisibili: la tutela della salute mentale dei più giovani, il contrasto al cyberbullismo, la prevenzione delle dipendenze digitali, la protezione dei dati personali e il rischio di esposizione a contenuti inappropriati. Come Giovani Democratico Cristiani accogliamo positivamente la volontà di approfondire il tema e di individuare strumenti efficaci per proteggere i minori. Riteniamo tuttavia che una questione così complessa richieda un approccio equilibrato, capace di coniugare tutela, responsabilità ed educazione. Le nuove generazioni crescono in una società sempre più digitale. Internet, i social network e, sempre più, gli strumenti di intelligenza artificiale fanno parte della loro quotidianità, dei percorsi di apprendimento, delle relazioni sociali e delle opportunità di partecipazione. Per questo motivo crediamo che la priorità debba essere quella di accompagnare i giovani verso un utilizzo consapevole e sicuro degli strumenti digitali. Occorre inoltre evitare di ridurre il dibattito esclusivamente ai social network. Le criticità che riguardano i minori nel mondo digitale non si esauriscono infatti sulle piattaforme social, ma coinvolgono più in generale l'intero ecosistema di Internet: piattaforme video, servizi di messaggistica, motori di ricerca, videogiochi online e nuove tecnologie basate sull'intelligenza artificiale. L'esposizione a contenuti violenti, disinformazione, immagini inappropriate o comportamenti pericolosi può avvenire in molteplici contesti digitali, spesso facilmente accessibili anche ai più giovani. Oggi un minore può imbattersi con estrema facilità in contenuti che mostrano episodi di guerra, violenza reale o altre situazioni particolarmente sensibili, indipendentemente dall'utilizzo dei social network. Questo dimostra come la sfida non riguardi soltanto l'accesso alle piattaforme social, ma più in generale il rapporto tra i giovani e l'intero ambiente digitale. In molti Paesi il dibattito è aperto e sono allo studio diverse soluzioni per rafforzare la protezione dei minori online. Al di là delle singole misure, emerge però un elemento comune: la necessità di investire nell'educazione digitale e nella responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti.

Per questo riteniamo fondamentale:

• rafforzare l'educazione digitale nelle scuole;

• promuovere percorsi di formazione e supporto per le famiglie;

• sviluppare competenze di pensiero critico e cittadinanza digitale;

• favorire una maggiore responsabilità delle piattaforme online e dei fornitori di servizi digitali;

• mettere a disposizione strumenti adeguati per la tutela e il benessere dei minori.

La tecnologia, di per sé, non è né positiva né negativa: tutto dipende dall'utilizzo che ne viene fatto e dalla capacità di comprenderne opportunità e rischi. La risposta alle sfide del digitale non può quindi essere affidata a una sola misura, né può tradursi semplicemente nell'esclusione dei minori dall'accesso alla rete. Deve invece nascere da una strategia più ampia che coinvolga istituzioni, scuola, famiglie, piattaforme digitali e società civile. Proteggere i minori significa certamente definire regole e strumenti di tutela adeguati, ma significa soprattutto fornire loro gli strumenti culturali ed educativi necessari per orientarsi in un mondo sempre più connesso. L'obiettivo non deve essere quello di allontanare i giovani dal digitale, bensì renderli cittadini digitali consapevoli, responsabili e capaci di affrontarne opportunità e rischi. Come Giovani Democratico Cristiani crediamo che il percorso di approfondimento avviato dal Consiglio Grande e Generale rappresenti un'occasione importante per costruire una visione condivisa sul futuro digitale delle nuove generazioni. San Marino ha le dimensioni e le caratteristiche per diventare un modello di educazione e responsabilità digitale, mettendo al centro i giovani e fornendo loro gli strumenti necessari per affrontare con consapevolezza le sfide del presente e del futuro. Proteggere i minori significa aiutarli a crescere come cittadini digitali consapevoli, responsabili e preparati.

c.s. GDC

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