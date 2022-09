Sociale, Agricoltura e Turismo: l'on Lucaselli esalta il lavoro della Spinelli ed esorta a votare Fratelli d'Italia

L’onorevole Ylenja Lucaselli ha fatto tappa questo pomeriggio nel Riminese. Dopo essere stata ricevuta presso la sede di Riccione di Fratelli d’Italia, si è diretta a Coriano dove ha visitato prima Casa Betania e poi ha partecipato ad un incontro dedicato all’agricoltura (presenti i rappresentanti di tutte le categorie provinciali) presso la Tenuta Santini di Coriano, il cui titolare Sandro Santini è anche presidente dell’associazione Strada dei Vini e dei Sapori. “Esprimo forte sostegno alla nostra candidata al Senato Domenica Spinelli – ha detto la deputata di FdI – amministratrice per oltre 10 anni che ha sempre portato avanti i valori del sociale, dell’agricoltura facendo molto per rendere un comune rurale come Coriano anche volano turistico dell’entroterra. Il motore e l’economia di questo territorio partono proprio dal turismo e dall’agricoltura. E’ una donna di esperienza, risorsa per un partito come il nostro. Una persona coerente e determinata come Giorgia Meloni, come tutte le donne che sono in Fratelli d’Italia, pronte e preparate per affrontare tematiche che riguardano lo sviluppo economico dei territori. Il voto a lei e a Fratelli d’Italia è la strada giusta da imboccare per un percorso di rilancio, di ripresa, di superamento della crisi che stiamo vivendo”. Per l’occasione erano presenti tutti i vertici provinciali e comunali del partito oltre alle candidate che hanno così chiuso una campagna elettorale veloce ed improvvisa ed attendono con fiducia il voto di domenica prossima.

cs Domenica Spinelli