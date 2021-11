Società Mutuo Soccorso. Convegno nazionale sul tema “Proposte normative e programmatiche per la riforma del Terzo settore e per la ripartenza del nostro Paese” Casa di spiritualità san Giuseppe – Valdragone di Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino) – Ore 9.00 Sabato 4 dicembre

Il mondo del Terzo settore da oltre quattro anni è interessato da una riforma che lo porterà verso una grande svolta operativa e un processo di adattamento senza precedenti. Da qui scaturisce l'esigenza di una partecipazione attiva delle varie realtà associative presenti sul territorio alle decisioni e alle scelte politiche che le riguardano, per creare le condizioni necessarie affinché gli stessi Enti siano adeguatamente supportati sia nella delicata fase di trasformazione sia nello svolgimento della loro importantissima funzione sociale. Naturalmente, perché ciò si realizzi, è necessario che le diverse tipologie di associazioni esistenti in Italia facciano rete tra loro e, con una sapiente unione, presentino le loro istanze alle Istituzioni, che spesso dimostrano scarsa conoscenza di questi Enti e delle loro esigenze. Al fine di favorire un incontro tra realtà che condividono gli stessi valori, l’AISMS (Associazione italiana delle Società di mutuo soccorso), ente dotato di personalità giuridica che ha sede in Ancona e che associa 128 Società e Associazioni mutualistiche dislocate su tutto il territorio nazionale, si fa promotrice di un Convegno nel quale gli Enti del Terzo settore, ragionando con personalità del mondo accademico, del mondo culturale e di quello cattolico, cercheranno d’individuare il percorso più idoneo da seguire per orientare le normative di riferimento e aiutare il Paese a uscire dalla grave emergenza sociale che lo sta attraversando. L'incontro si terrà alle ore 9.00 di Sabato 4 dicembre 2021 nella Casa di spiritualità San Giuseppe – via delle Felci, 3 – Valdragone di Borgo Maggiore (Repubblica di San Marino); avrà come tema di dibattito “Proposte normative e programmatiche per la riforma del Terzo settore e per la ripartenza del nostro Paese” e proseguirà anche nel pomeriggio dello stesso giorno con una tavola rotonda alla quale prenderanno parte i rappresentanti delle varie realtà presenti, per un approfondimento dei temi trattati. Considerata l’importanza che l’iniziativa riveste, siamo con la presente a chiedervi di dare alla stessa, nei vostri comunicati, il risalto che merita. Vi ringraziamo anticipatamente per l'attenzione che vorrete riservare alla nostra iniziativa e vi porgiamo con l'incontro i più cordiali saluti. Allegati: - circolare organizzativa della manifestazione; - scaletta dei lavori della giornata di sabato 4 dicembre 2021.

Per info: Segreteria organizzativa - Cell. 339 6349950 / 345 8562452- E-mail: aisms.italia@libero.it.

