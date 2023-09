Soddisfazione da parte della Segreteria di Stato per le Finanze per l’accordo raggiunto sull’assestamento di bilancio

Soddisfazione da parte della Segreteria di Stato per le Finanze per l’accordo raggiunto sull’assestamento di bilancio.

Il Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio Marco Gatti esprime soddisfazione per il dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione che ha consentito, nel corso della seduta di ieri sera del Consiglio Grande e Generale, di accelerare e raggiungere l’accordo per chiudere l’esame dell’assestamento di bilancio. ‘Il risultato ci permetterà di affrontare e conseguire nei prossimi mesi l’obiettivo strategico per San Marino dell’Accordo di Associazione con l’Unione Europea. Sono soddisfatto della mediazione che si è trovata’, ha riferito il Segretario Gatti.

cs Segreteria Finanze

