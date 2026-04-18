Soddisfazione per corso di formazione professionale per giornalisti "Fibromialgia: comprendere e comunicare. Conseguenze e impatto sociale"

Fibromialgia: comprendere e comunicare. Conseguenze e impatto sociale. Questo il tema scelto dall’Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021, Consulta per l’Informazione e accreditato dall’Ordine dei Giornalisti Italiano quale corso di formazione professionale. Un momento particolarmente atteso e apprezzato anche dalle Istituzioni. Ad aprire il seminario è stato il Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci che, lodando l’iniziativa ha ricordato l’opportunità di tenere i riflettori accesi su una patologia che troppo spesso resta nell’ombra. Nel suo intervento il Segretario ha confermato l’appoggio e l’attenzione delle istituzioni. Istituzioni che, attraverso il messaggio ai partecipanti delle Segreterie alla Sanità, all’Informazione, alla Giustizia e alle Finanze hanno sottolineato i progressi fatti nel riconoscimento della patologia fibromialgica. Giornalisti e medici hanno poi animato i lavori. Il Responsabile della comunicazione dell’Iss Franco Cavalli ha relazionato sul tema: “Fibromialgia, sensibilizzazione e supporto nella comunicazione della malattia”. Dalla giornalista Francesca Federica Magnoni un vademecum per “Sfatare le fake news e valorizzare la gestione reale della malattia”. Di alto livello anche il contributo dei medici presenti: l’Ortopedico Gianluca Camilleri ha parlato alla platea sul tema “Fibromialgia o patologia muscolo scheletrica, raccontare il dolore senza errori di diagnosi e linguaggio”. L’anestesista Daniele Battelli ha affrontato il tema: “La Fibromialgia dall’ascolto alla cura: l’esigenza di comunicare il dolore cronico senza stigma”. Su come “L’alimentazione possa diventare parte della terapia” è stata la Biologa Nutrizionista Greta Venturini a portare tecniche e testimonianza. Un apprezzato saluto finale è arrivato anche dalle sigle sindacali presenti in sala con i Segretari Generali Francesca Busignani per l’USL ed Enzo Merlini per la CsdL L’Associazione Fibromialgia Sammarinesi si rallegra per il clima di grande cordialità e lo spirito costruttivo che ha contraddistinto una giornata da ricordare.

C.s. - Associazione Fibromialgici Sammarinesi 2021







