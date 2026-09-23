Soddisfazione per le tante firme raccolte per la richiesta di installazione di condizionatori nelle scuole Sammarinesi

Soddisfazione per le tante firme raccolte per la richiesta di installazione di condizionatori nelle scuole Sammarinesi.

Il gruppo di genitori esprime grande soddisfazione per le tantissime firme raccolte per la richiesta di installazione di condizionatori nelle scuole Sammarinesi. Desideriamo ringraziare tutte le persone che hanno sostenuto l’iniziativa, così come i negozi e i singoli cittadini che si sono messi a disposizione per contribuire concretamente alla raccolta delle firme. Sono state raccolte complessivamente 1.018 firme, un numero importante che testimonia in modo chiaro la presenza di un’esigenza sentita da molte famiglie e dalla comunità. In data odierna, 23 settembre, il documento, con le firme raccolte, è stato inviato al Segretario di Stato per l’Istruzione, Teodoro Lonfernini, e al Direttore del Dipartimento Istruzione, Emanuele D’Amelio. Con questa istanza auspichiamo che venga presa in seria considerazione la necessità di garantire, all’interno dei plessi scolastici, condizioni ambientali adeguate durante i mesi più caldi. L’auspicio è che, in vista dell’estate 2027, si possa arrivare a disporre di ambienti più idonei e con temperature adeguate per tutti i bambini, i ragazzi e gli operatori che frequenteranno e lavoreranno nelle scuole durante il periodo estivo. Ringraziamo ancora una volta tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa e che hanno dimostrato, con il proprio sostegno, quanto il tema del benessere e della sicurezza negli ambienti scolastici sia importante per la nostra comunità.

c.s. Gruppo di genitori

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