TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
14:07 Caso Pierina, confermato nuovamente il carcere per Louis Dassilva 13:55 Ampliamento aviosuperficie, Pedini Amati: "Governo intende realizzare il progetto" 13:55 Africa Eco Race: Marini 2° in classifica dopo la tappa 6 12:44 Gen-SM: rinasce il giovanile del Psd, Tommy Fantini segretario 12:34 Sfida a colpi di robot: oltre 50 giovani a San Marino per imparare divertendosi
  1. Home
  2. News
  3. Comunicati stampa

Sofia Di Cesare, Alessandro ElmintI, Simone Fratti e Alessandro Pari si aggiudicano “Jump’in Robotica”

2 feb 2026
Sofia Di Cesare, Alessandro ElmintI, Simone Fratti e Alessandro Pari si aggiudicano “Jump’in Robotica”

La corianese Sofia Di Cesare e i riminesi Alessandro Elminti, Simone Fratti e Alessandro Pari si aggiudicano l’ultima edizione di “Jump’in Robotica”, l’appuntamento gratuito con la robotica educativa, che ieri ha visto confrontarsi oltre 50 giovani dai 12 ai 18 anni, provenienti dal territorio, ma anche da diverse regioni d’Italia, nella Sala Polivalente di Serravalle, a San Marino. L’evento è stato organizzato da Fattor Comune, Botika e Nobodies Studios, insieme ai partner Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino, a San Marino Innovation e TIM San Marino. La challenge creativa ed educativa ha fatto anche da apripista a “Jump’in International”, l'evento di robotica più grande d’Italia, in programma dal 5 al 7 marzo prossimi a Cesenatico (FC), collegato anche con il campionato del mondo di robotica, in programma a Houston (USA) a fine aprile.

c.s. Fattor Comune




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Comunicati stampa