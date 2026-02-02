Sofia Di Cesare, Alessandro ElmintI, Simone Fratti e Alessandro Pari si aggiudicano “Jump’in Robotica”

La corianese Sofia Di Cesare e i riminesi Alessandro Elminti, Simone Fratti e Alessandro Pari si aggiudicano l’ultima edizione di “Jump’in Robotica”, l’appuntamento gratuito con la robotica educativa, che ieri ha visto confrontarsi oltre 50 giovani dai 12 ai 18 anni, provenienti dal territorio, ma anche da diverse regioni d’Italia, nella Sala Polivalente di Serravalle, a San Marino. L’evento è stato organizzato da Fattor Comune, Botika e Nobodies Studios, insieme ai partner Ufficio di Stato Brevetti e Marchi di San Marino, a San Marino Innovation e TIM San Marino. La challenge creativa ed educativa ha fatto anche da apripista a “Jump’in International”, l'evento di robotica più grande d’Italia, in programma dal 5 al 7 marzo prossimi a Cesenatico (FC), collegato anche con il campionato del mondo di robotica, in programma a Houston (USA) a fine aprile.

c.s. Fattor Comune

