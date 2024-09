Sogna ragazzo sogna, perchè tutti i bambini possano sognare

La Segreteria di Stato per il Turismo con il Patrocinio dell’intero Congresso di Stato presenta “Sogna ragazzo sogna”, seconda edizione dell’iniziativa di successo organizzata nell’autunno 2023 con il titolo “Sarà perché ti amo”. L’appuntamento ha una finalità ben precisa: raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie oncologiche pediatriche presentando, in un contesto giocoso e tutto dedicato ai bambini e alle famiglie, quelle che sono le opportunità che la ricerca offre a chi viene colpito dalle peggiori malattie. L’edizione 2024 si terrà il prossimo 11 settembre (a partire dalle 16) e l’ospite musicale dell’evento sarà Roberto Vecchioni. La collaborazione sinergica fra sponsor privati e contributo pubblico ha permesso di realizzare un evento di alto profilo che, con oltre 5000 presenze, ha raggiunto nel 2023 risultati unici e una raccolta fondi in linea con gli obiettivi prefissati. Resta determinante la volontà di offrire un momento di riflessione e supporto alle famiglie che stanno affrontando le sfide più complesse e di sensibilizzare l’opinione pubblica sull'importanza della tematica. A tal proposito, alle 19, si terrà una tavola rotonda che metterà a confronto medici e specialisti sul tema della ricerca e dell’onco-ematologia pediatrica condotta dal giornalista Sergio Barducci. Il programma dell’iniziativa prevede numerose attività ludiche e momenti di intrattenimento per i bambini con gonfiabili, giochi, magia e possibilità di cenare nei food truck allestiti per l’occasione. Quello del professore della musica italiana Roberto Vecchioni non sarà l’unico intervento musicale della giornata, sono infatti previste anche la partecipazione degli artisti sammarinesi di San Marino United Artists e della San Marino Concert Band. Ad arricchire la proposta musicale l’esibizione, tutta da scoprire, del giovane artista sammarinese che rappresenterà San Marino all’edizione 2024 di Junior Eurovision Song Contest. Saranno presenti numerose associazioni sammarinesi, culturali e benefiche e con l’avvicinarsi della data dell’evento verranno annunciate numerose ulteriori iniziative.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo