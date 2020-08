Sold Out all'Alba sul monte con le musiche di Haydn e Beethoven

Successo per il concerto di UmbriaEnsemble domenica mattina nello splendido scenario degli Orti dell’Arciprete

Una mattinata ventosa non ha impedito di ascoltare della ottima "musica classica” nel vero senso del termine al terzo appuntamento con Alba sul monte… in concerto. Domenica 8 agosto ennesimo sold out per i concerti organizzati dall’associazione Camerata del Titano. I Quartetti di Haydn (Aurora) e di Beethoven (op.18, n.1), eseguiti nello splendido scenario degli Orti dell’Arciprete dal Quartetto UmbriaEnsemble, hanno offerto al numeroso pubblico (una ottantina di persone, il massimo consentito dalle norme sul distanziamento) l’emozione di un evento che ogni volta cambia ed è sempre unico. Come di consueto il concerto si è concluso con il “rito” della colazione a base di bomboloni forniti dalla pasticceria “Pan di zucchero” di Dogana. Il prossimo appuntamento è per domenica 16 agosto con il concerto Guardia Vieja, sulle origini del Tango, con il trio diretto da M°Silvio Zalambani, sassofonista, compositore ed arrangiatore italiano, grande innovatore nell’ambito della musica latino-americana. Per Info e prenotazioni: 337 1008856 – cameratatitano@omniway.sm

Comunicato stampa

Alba sul Monte