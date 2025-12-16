Sold out le due serate con il tradizionale concerto della Corale San Marino

Da molti anni non è davvero arrivato il Natale finché non ha luogo il tradizionale concerto della Corale San Marino. Nello scorso fine settimana la compagine guidata dal M° Fausto Giacomini ha infiammato il Teatro Titano per due serate sold-out. Ad affiancare la Corale una band composta da Mattia Guerra al pianoforte, Bartolomeo Giunti alla chitarra, Giacomo Volpinari al basso e Pasquale Montuori alla batteria, col valore aggiunto delle straordinarie voci di Cristina Di Pietro e Mario Mosca. Un entusiasmante viaggio musicale a cavallo di oltre cinquant’anni di musica: rock, pop, soul, canzoni tratte da film, musica davvero a 360 gradi capace, grazie all’energia proveniente dal palco, di superare steccati e fittizie separazioni di generi. Il pubblico ha salutato con calore il susseguirsi di canzoni note accanto ad altre meno famose: Michael Jackson accanto ai Coldplay, U2 accanto ad Aretha Franklin, Queen accanto al K-Pop dei BTS, il tutto perfettamente amalgamato dall’ormai rodata Corale San Marino, capace di passare da un genere all’altro con incredibile maestria. Una formula originale – quella di Coro + gruppo rock – che nel corso di ormai molti anni ha portato la Corale ad affrontare i repertori più disparati, raccogliendo sempre un successo meritato: dietro quelle due ore di concerto, infatti, ci sono mesi di prove faticose per preparare al meglio uno spettacolo che non deluda il pubblico. Gran parte del merito della riuscita del concerto è ovviamente del M° Giacomini, instancabile e pirotecnico nel guidare il coro e la band con entusiasmo e incredibile partecipazione. Le due serate sono state rese possibili anche grazie al patrocinio degli Eccellentissimi Capitani Reggenti e delle Segreterie di Stato, nonché degli sponsor che da anni credono in questa realtà, una vera eccellenza sammarinese, un termine forse un po’ abusato, e spesso usato a sproposito, ma che calza alla perfezione alla Corale San Marino. Come sempre, l’evento è associato a un’iniziativa umanitaria: quest’anno parte dell’incasso sarà devoluto all’ASSPIC (Associazione Sammarinese Sostegno Patologie Invecchiamento Cerebrale).

C.s. - Corale San Marino

