Sold out nel Michigan per il Maestro Sammarinese Messieri.

Si è conclusa con un “sold out” la tournée nel Michigan del Maestro Sammarinese Massimiliano Messieri. Sabato 17 febbraio presso la Huron Valley Concert Hall il Mack Sisters Piano Duo ha interpretato magistralmente la premiere “4 Hands” Divertimento per due pianisti del Maestro Sammarinese, che ha ricevuto un’acclamata standing ovation dal pubblico americano per vari minuti. L’interesse del pubblico americano verso la musica di Messieri e per il Duo giapponese-americano Mack Sisters è stato tale che i biglietti per il concerto si sono esauriti con una settimana di anticipo producendo un incredibile sold out. Conoscendo la musica del Maestro Sammarinese il Mack Sister Piano Duo, “Steinway artists” native di Osaka, ha commissionato la partitura a Messieri lo scorso settembre che è stata pubblicata dalla Universal Edition di Vienna. Messieri è rimasto particolarmente impressionato dalla bravura del Mack Sisters Piano Duo che lo ha ringraziato pubblicamente per averlo eseguito in modo ammirevole. Messieri è rientrato a San Marino dopo l’entusiasmante tournée musicale nell’Illinois e nel Michigan per trasmettere le nuove conoscenze acquisite agli studenti dell’Istituto Musicale Sammarinese

c.s.

