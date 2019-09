Sold out per la grande Musica a Villa Manzoni

Lievi accordi di violino che avvolgono la notte intorno a Villa Manzoni. Il Salotto che si trasforma in un palcoscenico. Un programma che cresce attraverso una sequenza di brani sempre più raffinati e impegnativi, artisti degni dei più grandi teatri europei. Una serata eccezionale per questo speciale appuntamento promosso da Ente Cassa di Faetano – fondazione Banca di San Marino e San Marino International Summer Courses, che ha visto protagonisti maestri ed allievi della prestigiosa String Concert Academy, a San Marino per una masterclass di livello internazionale. Il pubblico è quello delle grandi occasioni, non c’è più posto neanche in piedi. Tre Maestri e 18 allievi provenienti da tutti i paesi del mondo propongono un concerto di musica classica per pianoforte, violino e violoncello con brani di Vivaldi, Paganini, Stravinskij, Shumann, Gorkhov. Fino all’apoteosi finale con il Concerto per 4 violini di Telemann e dalla Bacchiana Brasileira n. 1 di Villalobos, il Preludio per 8 violoncelli. È un’ovazione, come non si è mai vista né sentita a Villa Manzoni. Una grande soddisfazione per i tre docenti: Ariadne Daskalakis, violino, Leonid Gorokhov, violoncello, Alessandro Tardino, pianoforte; per i giovani talentuosi che si sono espressi con grande generosità ed emozione; per il maestro Augusto Ciavatta, organizzatore di String Concert Academy. Un altrettanto grande soddisfazione per il pubblico che ha apprezzato con evidenza l’intero concerto, ma anche per Ente Cassa Faetano che sulle eccellenze giovanili ha puntato molte delle sue attività. Giovani, bellezza, talento: una formula vincente per la promozione culturale e per mandare da San Marino al mondo un messaggio di positività e di speranza.