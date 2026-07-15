Sold out per Liscio for Dummies di e con Denis Campitelli

Il secondo appuntamento di San Marino TeatrOut, la rassegna dedicata al teatro all'aperto, registra il tutto esaurito: sono infatti terminati i posti disponibili per Liscio for Dummies. Come diventare ballerino da balera in una lezione, scritto e interpretato da Denis Campitelli. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 17 luglio alle ore 21.00 nella Piazzetta Alceste Preda Ferri di Montegiardino. Accompagnato dalla musica dal vivo del Quintetto Eleganza e dai maestri di ballo della scuola Le Sirene Danzanti, Campitelli conduce il pubblico in un'esperienza teatrale che intreccia narrazione, musica e danza, trasformando la piazza in un'autentica balera romagnola. Più che uno spettacolo, Liscio for Dummies è un invito a vivere in prima persona una tradizione popolare che ha segnato la storia e l'identità della Romagna. Il racconto scenico si alterna a una lezione base di ballo aperta a tutti gli spettatori che vorranno mettersi in gioco: guidati da veri maestri, potranno imparare i primi passi del liscio sulle note della musica della tradizione popolare romagnola, eseguita rigorosamente dal vivo. Tra valzer, mazurche e polke riaffiorano i luoghi e i personaggi di un mondo fatto di piazze, circoli e balere, quando la musica sembrava arrivare dal vento e dalla terra per diffondersi fino alle gambe di chi ascoltava. Con il suo stile ironico e coinvolgente, Denis Campitelli restituisce il valore sociale e culturale del ballo popolare, trasformandolo in un racconto condiviso che parla di memoria, comunità e convivialità. Il pubblico non sarà soltanto spettatore ma, per chi lo desidera, diventerà parte integrante dello spettacolo: un'occasione per lasciarsi coinvolgere, sorridere e riscoprire una tradizione che continua a emozionare e a creare occasioni di incontro, oggi come allora. Liscio for Dummies è una produzione Teatro Due Mondi.

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