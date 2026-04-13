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Solidarietà a Papa Leone

13 apr 2026
Solidarietà a Papa Leone

Repubblica Futura esprime soddisfazione per il risultato delle elezioni presidenziali in Ungheria. La vittoria chiara, netta, del candidato dell'opposizione filo europea Péter Magyar è un segnale di come la popolazione abbia deciso una svolta netta rispetto al passato. Scelte del genere devono fare riflettere sulla necessità del reale cambiamento anche nella Repubblica di San Marino.
 Repubblica Futura intende poi esprimere vicinanza, sostegno e solidarietà a Papa Leone XIV di fronte agli attacchi scomposti e irrituali rivolti da un capo di Stato estero. I pesanti giudizi espressi sul Santo Padre non sono accettabili nella logica del rispetto della sovranità dello Stato del Vaticano, né rispetto al ruolo che Leone XIV esercita come capo della Chiesa Cattolica. In questa perdurante assenza della comunità internazionale nei confronti chi è più spregiudicato, urla di più e intende imporre un’egemonia basata sulla forza, Repubblica Futura esprime distanza e auspica che il nostro governo compia i passi più opportuni nelle sedi preposte.

Comunicato stampa
Repubblica Futura




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