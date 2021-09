11 E 12 SETTEMBRE Solidarietà, adrenalina e tanto spettacolo al P7

Solidarietà, adrenalina e tanto spettacolo al P7.

Sarà un weekend ricco di emozioni quello che ci aspetta al Piazzale Cava degli Umbri (P7), i cui ingredienti principali saranno la solidarietà, l’adrenalina e lo spettacolo. Tuttavia…che Spettacolo! – la Mototerapia a San Marino prenderà il via alle ore 10.00 di sabato 11 sino alle ore 19.00 di domenica 12 prossimi. La solidarietà si tradurrà con una postazione per le offerte libere che saranno interamente devolute a Still I Rise per rendere accessibile agli studenti con disabilità la Scuola di Mathare, una delle baraccopoli più grandi al mondo che si trova in Kenya, e dalla sensibilità di campioni che hanno calcato prestigiose ribalte che con spettacolare entusiasmo e altruismo, si mettono a disposizione per aiutare e dare beneficio ai più fragili, a chi è più in difficoltà e a far divertire i più piccoli. Le famiglie con i loro bambini potranno assistere e provare in sicurezza e gratuitamente numerose attività legate ai motori. Circuiti predisposti per i Go Kart di Niko Tremolada adatti a tutti, quad con il pilota Rossano Valenti, Ape Cross con Luca Cecchetti e le minimoto faranno da corollario agli Show acrobatici mozzafiato di Free Style, di cui uno serale, del campione Vanni Oddera. Previsto addirittura un “Servizio Taxi” dai parcheggi sottostanti su macchine da rally. Adiacente al P7 sarà allestito il “Villaggio motosolidale” dove Associazioni e Aziende esporranno materiali informativi e di produzione, la zona ristoro coperta da una tensostruttura per tutto il Campo Bruno Reffi e il palco da dove verrà trasmessa una puntata speciale di “Radio Tutti”, dove si svolgerà la Tavola Rotonda sulla Mototerapia e dove si esibiranno i musicisti e gli ospiti. E, a proposito di spettacolo, infine, siamo lieti di annunciare anche la presenza a San Marino per tutto il weekend, di Alberto Bertoli, figlio del cantautore Pierangelo Bertoli (“Eppure soffia”, “A muso duro”, “Pescatore”, “Sogni di rock’n’roll”) che suonerà per noi. Questo e tanto altro per divertirsi e stare assieme! Tutti i dettagli sono disponibili sul sito www.attiva-mente.info/progetti/sport/tuttavia/2021 e sulla pagina Facebook www.facebook.com/mototerapiasanmarino/



