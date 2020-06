Solidarietà al tempo del Coronavirus: raccolti 93.745 Euro per la Croce Rossa Italiana

È proprio il caso di dirlo: insieme è stato possibile fare la differenza. Iniziata lo scorso 11 aprile, si è chiusa in questi giorni la campagna "Dona a chi ti cura", impegnata nella raccolta fondi da destinarsi alla Croce Rossa Italiana per fronteggiare l'emergenza Covid-19. Grazie al contributo di chi ha donato collegandosi al sito www.donaachiticura.it, è stato possibile raccogliere complessivamente 93.745 Euro. La campagna ha raggiunto oltre 4 milioni di persone che hanno interagito per oltre 350mila volte con i post sulle varie piattaforme digitali. La cifra raccolta ha permesso e permetterà a CRI di allestire ospedali da campo, acquistare materiale di protezione per il personale sanitario, assistere la popolazione in difficoltà, acquistare materiale per la sanificazione, potenziare i trasporti sanitari, prestare assistenza sanitaria presso le strutture di quarantena, potenziare la sorveglianza sanitaria presso porti ed aeroporti, dare supporto alle sale operative degli enti locali e regionali, potenziare l’attività di raccolta sangue ed acquistare strumenti di informatica e connettività. Da Le Befane Shopping Centre di Rimini e da CBRE, società di gestione del Centro Commerciale ideatrice dell'iniziativa, un sentito ringraziamento a tutti: il contributo di ciascuno ha permesso di raggiungere un grande obiettivo!

Cs Le Befane Shopping Center

