Solidarietà che diventa cura: “Il senso di ogni cosa” segna un nuovo traguardo di generosità

La quarta edizione de Il senso di ogni cosa, promossa dalla Segreteria di Stato per il Turismo in collaborazione con l’Ufficio del Turismo e con il Patrocinio del Congresso di Stato della Repubblica di San Marino, ha trasformato venerdì 11 settembre il Parco Ausa di Dogana in un partecipatissimo luogo di festa, solidarietà e condivisione. Il Parco, divenuto per un giorno un villaggio di colori e sorrisi, ha accolto un elevatissimo numero di partecipanti in una giornata dedicata ai bambini e alle famiglie, tra giochi, animazioni e momenti di riflessione. L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno di sponsor privati, 47 hanno partecipato sotto forma di beni e servizi, 50 in forma monetaria, e al prezioso impegno delle associazioni di volontariato, alle quali durante la conferenza odierna è stata consegnata una simbolica targa a titolo di ringraziamento. La manifestazione ha rappresentato un’occasione concreta di solidarietà, con la raccolta fondi destinata alle associazioni InSiamo – impegnata nel supporto ai bambini affetti da patologie onco- ematologiche e alle loro famiglie – e Oceano Blu, attiva nella lotta contro le malattie rare e nella ricerca scientifica, con particolare attenzione al disordine genetico CAMK2B. La cifra complessiva proveniente dalle donazioni raccolte è stata utilizzata per la realizzazione dell’evento e la restante somma pari a 8.000 Euro sarà ripartita tra le due associazioni beneficiarie, oltre 1000 Euro inoltre sono stati raccolti in occasione della pesca benefica con premi messi in palio da Benetton, Chicco e Palestra Energia e parimenti verranno donati a Insiamo e Oceano Blu. Grande la soddisfazione espressa dai Presidenti delle due associazioni Andrea Cecchetti e Andrea Nardoni, che hanno sottolineato come la ricerca in campo oncoematologico pediatrico sia il cuore pulsante di un impegno continuo, senza studio non c’è cura, senza cura non c’è speranza. Ogni gesto di solidarietà, ogni contributo raccolto, diventa seme di conoscenza e possibilità concreta di nuove terapie. I genitori hanno necessità non solo di aiuto materiale, ma anche emotivo, di sentire quella vicinanza che dà il coraggio di continuare un percorso molto difficile. Il valore di una comunità che si muove è fondamentale”. La giornata è stata arricchita dal talk Oltre la cura, moderato da Simona Ventura, che ha visto la partecipazione di medici, volontari e rappresentanti delle associazioni, offrendo testimonianze e riflessioni sui temi cruciali dell’oncologia pediatrica e della salute infantile. Il gran finale ha visto protagonista Fabrizio Moro con la tappa sammarinese del suo tour Non ho paura di niente, un concerto gratuito che ha regalato emozioni e musica a un pubblico di tutte le età, suggellando al meglio il ricordo di una giornata che resterà impressa nella memoria collettiva per lungo tempo.

Dichiarazioni istituzionali:

Federico Pedini Amati- Segretario di Stato per il Turismo

La quarta edizione di questa iniziativa benefica che vorrei restasse in maniera permanente, ha dimostrato che la solidarietà è un valore radicato nella nostra comunità. La partecipazione straordinaria di famiglie, cittadini e associazioni ha trasformato il Parco Ausa in un luogo di festa e riflessione, ma soprattutto in un motore concreto di speranza. Da questo vogliamo partire e andare avanti con forza. La raccolta fondi destinata a InSiamo e Oceano Blu è il segno tangibile di quanto la generosità possa tradursi in sostegno reale alla ricerca e alle famiglie che affrontano percorsi difficili. Ogni contributo raccolto rappresenta un investimento nella salute dei bambini e nella possibilità di nuove cure. Questa giornata ci ricorda che il senso autentico della vita nasce dall’amore condiviso e dalla forza di una comunità che non si arrende di fronte alle sfide ma risponde con generosità.

c.s. Segreteria di Stato per il Turismo









