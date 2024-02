Solidarietà dei Giovani Musulmani ai medici promotori dell'iniziativa Rimini4Gaza

Solidarietà dei Giovani Musulmani ai medici promotori dell'iniziativa Rimini4Gaza.

Ringraziamo i medici eroi di Rimini per il sostegno ai civili e ai sanitari uccisi dalla brutale aggressione Israeliana che non fa distinzione tra obbiettivi civili e militari. Troviamo l'iniziativa delle sagome molto importante per ricordare i sanitari vittime del conflitto Israelo-palestinese, per questo vogliamo esprimere a Rimini4Gaza tutta la nostra solidarietà dai vergognosi attacchi politici e strumentali ricevuti in questi giorni. A Gaza il sistema sanitario è al collasso, la situazione è destinata ad aggravarsi, nella quale sarà sempre più difficile per medici e operatori sanitari prestare la loro opera di soccorso e assistenza. Oggi 1° febbraio, in occasione della “Giornata nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” ci appelliamo alla comunità internazionale per un cessate il fuoco immediato che risparmi le vite dei civili, ripristini il flusso di assistenza umanitaria e ristabilisca il sistema sanitario da cui dipende la sopravvivenza della popolazione di Gaza, tutti i malati, coloro che soffrono devono essere tutelati in qualche maniera e il personale medico e sanitario deve essere messo nelle condizioni di svolgere la propria attività professionale, come prevedono le convenzioni internazionali come quella di Ginevra. Quindi facciamo un appello a tutti affinché in qualche maniera consentano ai medici di poter operare in sicurezza ai pazienti di poter ottenere le cure necessarie.

c.s. Giovani Musulmani Rimini

