Solidarietà di Carlo Verna alla Consulta per l'informazione e i colleghi sammarinesi

Il presidente dell'Ordine dei giornalisti italiani , Carlo Verna, nell'apprendere della presa di posizione della Consulta per l'informazione, relativa alla richiesta rivolta dall Autority per la privacy a giornalisti di rivelare la fonte di una notizia pubblicata, ha espresso vicinanza alla Consulta stessa e ai colleghi sammarinesi. “Questo episodio è farsesco ed è contrario ad ogni principio internazionale sulla libertà di stampa. Sono certo, tuttavia, che il sistema San Marino respingerà questa boutade”, ha affermato il presidente Verna. La Consulta ringrazia il presidente dell Ordine dei giornalisti per la solidarietà manifestata alla Consulta e ai giornalisti tutti, e per aver posto ulteriormente l'attenzione sui principi fondamentali che sono alla base della libertà di stampa e del diritto dovere di cronaca.

Comunicato stampa

Il Consiglio Direttivo della Consulta per l'informazione