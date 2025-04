Solidarietà e diritti dei cittadini: si può contribuire con il tre per mille all'ISAL o allo Sportello Consumatori

Quest'anno ha deliberato un nuovo contributo di solidarietà per rifornire dei beni di prima necessità gli abitanti di Gaza, oltre alla conferma delle adozioni a distanza a Nairobi (Kenya); al contempo si stanno valutando interventi nel territorio sammarinese. Lo Sportello Consumatori da oltre 20 anni svolge un importante ruolo a tutela dei diritti cittadini nell'acquisto di beni e servizi

Come ogni anno, nella dichiarazione dei redditi i cittadini hanno la possibilità di destinare il tre per mille all' Istituto Servizi al Lavoro (ISAL-CSdL) , o alla Associazione Sportello Consumatori . L' ISAL , promosso dalla CSdL, da molti anni destina propri contributi ad iniziative di solidarietà interna ed internazionale . Anche quest'anno l'ISAL ha confermato un contributo economico per gli abitanti di Gaza , per l'invio di beni necessari alla sopravvivenza di questa popolazione che sta continuando a vivere una tragedia immane, e di cui non si vede la fine. Ricordiamo a questo proposito che la CSdL ha aderito e partecipazione alla manifestazione a favore della pace e dei diritti del popolo palestinese del 5 aprile scorso in Piazza della Libertà. Confermato anche l'intervento di adozioni a distanza ai bambini del Centro Sociale di Kivuli a Nairobi , in Kenya , e si sta valutando la destinazione di contributi di solidarietà nel territorio sammarinese , così come fatto anche negli anni precedenti. Quale altra possibilità, il tre per mille della dichiarazione dei redditi si può destinare all'Associazione Sportello Consumatori , che da oltre vent'anni svolge un importante ruolo di tutela dei cittadini nel campo dell'acquisto di beni e servizi , a cui si rivolgono centinaia di persone ogni anno, giungendo spesso a soluzioni extragiudiziali.

Lo Sportello si può contattare telefonicamente tutti i giorni dal lunedì al venerdì in orario di ufficio; ogni mercoledì non festivo è a disposizione dei cittadini, previo appuntamento, il legale appositamente incaricato, dalle ore 15.30 alle 18.00 . tel. 0549 962064 - e-mail: sportello.consumatori@csdl.sm .

