Solidarietà per le vittime del terremoto in Turchia: la CSU aderisce alla raccolta fondi della CRS.

La CSU aderisce alla campagna di solidarietà avviata dalla Croce Rossa Sammarinese per portare aiuti e soccorsi alle popolazioni che hanno subito il violentissimo e catastrofico terremoto che ha devastato ampie aree della Turchia e della Siria, causando decine di migliaia di morti, milioni di senza tetto e un enorme carico di distruzione. Da parte loro, CSdL e CDLS hanno deliberato di stanziare propri contributi alla raccolta fondi sammarinese, che verranno versati al più presto alla Croce Rossa. Al contempo la Centrale Sindacale Unitaria invita tutti i lavoratori, i pensionati e i cittadini a partecipare a questa campagna di solidarietà alle popolazioni colpite da questa immane calamità, devolvendo un contributo indicativamente pari - per quanto riguarda i lavoratori - ad almeno ad un'ora di lavoro. Ognuno può versare la propria donazione sui conti correnti che la Croce Rossa Sammarinese ha aperto presso gli sportelli delle diverse banche di San Marino, con la causale: Terremoto in Turchia e Siria.

Cs - Centrale Sindacale Unitaria

